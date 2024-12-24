36 milyon vatandaşımız sermaye piyasası yatırımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarının gelişimi açısından son birkaç yılda önemli işler yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini, bu dönemde piyasalara olan yatırımcı ilgisi ve talebinin arttığını söyledi. Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 4. Finansın Geleceğin Zirvesi ve Para Sohbetleri'nin açılışında konuşan Gönül, "Pay senetlerinde 7 milyon civarında yatırımcı bulunurken, yatırım fonlarında 5.4 milyon yatırımcıya ulaştık. Borçlanma araçları, bireysel emeklilik sistemi ve benzeri araçlar yoluyla da yaklaşık 36 milyon vatandaşımız doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasalarının içerisinde bulunuyor" dedi. Son 3 yılda 127 şirket halka arz edilirken, bu şirketlerin piyasadan yaklaşık 156 milyar lira fon sağladığına dikkat çeken Gönül, "Bu yıl halka arzı tamamlanan 33 şirket piyasadan toplam 57.4 milyar lira fon sağladı. Şirketlerimiz 2023 yılında 888.7 milyar lira tutarında borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı yaptılar. 2024'te 1.6 trilyon lira tutarında borçlanma aracı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdik. Girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğü 200 milyar lirayı aştı. Girişim sermayesi yatırım ortaklarının aktif büyüklüğü de 41 milyar liranın üzerine çıktı. Menkul kıymetli yatırım fonlarında yönetilen varlık miktarı 2024 yılında 3.7 trilyon lirayı aştı" diye konuştu. Gönül, 2024'ün birçok düzenlemeyi yaptıkları ve önemli çalışmaları hayata geçirdikleri bir yıl olarak tarihe geçtiğini, toplumun her kesimine ücretsiz finansal eğitim imkânı sunan finansal okuryazarlık platformunun hayata geçtiğini, bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla imzaladıkları finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokollerine devam ettiklerini anlattı. Gönül, girişim sermayesi yatırım fonlarına yönelik düzenlemeyi işaret ederek, "Bireysel emeklilik fonlarından girişim sermayesi, yatırım fonlarına aktarılacak asgari yatırım tutarının arttırılmasını öngören düzenlememiz ile girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak diğer bir önemli gelişmeyi sağlamış olduk" dedi.