İKRAMİYE 190 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Kamu çalışanlarının yaklaşık yüzde 25'i ek göstergeden yararlanabiliyor. Polis, öğretmen, din görevlisi, hemşire ve diğer meslek gruplarının ek göstergeye kavuşmasıyla bu oran yüzde 70'i geçecek. Yaklaşık 200 bin öğretmen emekliliği hak etmiş durumda. Yılda 50 bin memurun emekli olduğu düşünüldüğünde öğretmenlerle birlikte kamuda potansiyel emekli sayısı 250 bine ulaşıyor. Bugün otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle yaklaşık 155 bin lira alan yeni uygulama ile 190 bin lira emekli ikramiyesi alacak.