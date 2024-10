4 günde 1 yıllık ihracat

Türkiye'nin savunma sanayii alanında bölgesel bir fuar haline getirdiği SAHA İstanbul'da ciro rekorları kırıldı. Bu yıl 120 farklı ülkeden 150 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan dört günlük fuarda 5 milyar dolara yakın ihracat sözleşmesine imza atıldı. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA EXPO 2024 süresince 133 imza töreninde toplam 6.2 milyar dolarlık anlaşmanın imzalanacağını belirterek, "Bu anlaşmaların 4.6 milyar dolarlık kısmı ihracat sözleşmelerinden oluşuyor. Geçen yıl Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracatı 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti, bu fuarda 1 yıllık ihracatımıza yakın seviyede ihracat anlaşmalarına imza atıyoruz" dedi.Türk savunma ve havacılık sanayisinin gelişiminin, Türkiye'nin bağımsızlık hikâyesi olduğunu belirten Bayraktar, "1920'lerdeki başlangıçtan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na, 2000'lerin başındaki millileşme vizyonundan 2023 sonrasındaki ihracat odaklı büyümeye kadar her aşama bu hikâyenin bir parçasıdır. Bugün, 15 milyar dolar gelir ve 5.5 milyar dolar ihracat ile gurur duyduğumuz bir noktadayız. 2001'den 2023'e kadar olan süreçte, harcamalarımız 7.2 milyar dolardan 15.8 milyar dolara yükseldi. Ancak bu artış ithalatımızın azalmasıyla birlikte GSYİH içindeki payın yüzde 3.6'dan yüzde 1.5'e düşmesiyle dengeleniyor" diye konuştu.Türk savunma ve havacılık sanayisinin ticari gelişiminin, sektörün dinamizmini ve büyüme potansiyelini de sergilediğini kaydeden Bayraktar, "Türk savunma ve havacılık sanayiinin uluslararası ticaret performansı gurur verici bir gelişim gösteriyor. 2012'de 1.3 milyar dolar olan ihracatımız, 2023'te 5.5 milyar dolara ulaştı. 2023 yılı uluslararası ticaret dağılımı, Türk savunma ve havacılık sanayiinin çeşitliliğini ve gücünü gösteriyor. 185 ülkeye ulaşan 230 ürün çeşitliliği, küresel arenada artık bir güç olduğumuzu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz 10 yılda küresel savunma sanayi harcamalarının 1.75 trilyon dolardan yaklaşık 2.5 trilyon dolara çıktığı bilgisini verdi ve şöyle devam etti: "2002'den bugüne savunma sanayisinde 883 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 128 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtık. TÜBİTAK aracılığıyla 1.493 savunma sanayi projesine ve 2 bin 233 bilim insanına ve gencimize 38 milyar lira destek sağladık." Kacır, savunma sanayisinde yerlilik oranını 22 yılda yüzde 20'den 80'lerin üzerine çıkardıklarını belirterek, "2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken bu sayı 1.000'in üstüne çıktı. Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayisi ürünleri, artık dünyada harp paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlar olarak tanımlanıyor" ifadelerini kullandı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, fuarın Türkiye ile Avrupa'nın en büyük sanayi inisiyatifleri arasında yer aldığını belirterek, "Bu fuar, savunma sanayisinde kat ettiğimiz mesafeyi ortaya koyan önemli bir organizasyondur" diye konuştu. Bakan Güler, organizasyon sürecinde yapılacak görüşmeler ve anlaşmaların, ülkeler arasındaki stratejik işbirliklerini artıracağına dikkati çekerek, diğer yandan savunma sanayisi sektörünü büyütmeye devam edeceğini vurguladı.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, SAHA EXPO'nun 2022'deki son fuarda, bir öncekine göre metrekare düzeyinde yüzde 50, katılımcı düzeyinde yüzde 112, ziyaretçi düzeyinde de yüzde 226'lık artışla büyüyerek gerçekleştiğine dikkati çekerek, "200'den fazla imza töreni, 300'den fazla ürün lansmanı yapılacak. İmzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerde 6 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, "Çelik Kubbe gibi sistemler her zaman yaşayan ve sonu olmayan sistemler. Şu anda çelik kubbe için her türlü ürünümüz hazır. En yakından en uzağa kadar tüm sistmelerimizi geliştirmiş durumdayız. Şu anda tüm ürünlerin haberleşebildiği bir Aselsan ve diğer paydaşlarımız ile çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.Baykar olarak ilk defa tüm sistemler ile bir fuarda yer aldıklarını belirten Baykar Sözcüsü İlker Akgüngör, "İleri aviyonik sistemleri Kızılelma'da üretim sürecimiz başladı. Seri üretime 2025'te daha fazla ağırlık vereceğiz. Çok ciddi bir ilgi olduğunu görebiliyoruz. Şu anda dünyanın en büyük İHA üreticisi durumundayız. Bayraktar TB2 için 34 ülke ile sözleşme imzalamış durumdayız" diye konuştu.Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, ihracatta ortalama 60 dolar olan rakamın Aseldan'da 2 bin doları yakaladığını belirtti. Akyol, "Önümüzdeki dönem radar, optik gibi 30 bin dolar 40 bin dolar gibi rakamları da yakaladığımızı ifade etmek isterim. KOBİ'lere şu anda 1.6 milyar dolarlık sipariş vermiş durumdayız. 1 milyar dolarlık yeni sözleşmelere imza atacağımızı ifade etmek isterim" dedi.