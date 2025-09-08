4 milyar nüfusa açılan kapı

Turizmde 2026 sezonunun ilk büyük buluşması, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleşen MATTA 2025 Turizm Fuarı ile başladı. Asya'ya açılan bu kapı, yaklaşık 4 milyar nüfusu hedefleyen dev bir pazar anlamına geliyor. Malezya'nın kültürel çeşitliliği sayesinde, Çin'den Hindistan'a, Endonezya'dan Kore'ye kadar pek çok ülkeye doğrudan erişim sağlanıyor. Bu da fuarı yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte stratejik hale getiriyor.Kuala Lumpur'daki Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi, üç gün boyunca havacılıktan kruvaziyere, teknoloji devlerinden otel zincirlerine kadar dünyanın önde gelen markalarını ağırladı. Yılda iki kez düzenlenen fuara 180 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi, etkinliğin hem ticari hem de tanıtım anlamında ne kadar güçlü bir platform olduğunu ortaya koyuyor.Türkiye içinse MATTA Fuarı ayrı bir anlam taşıyor. Malezya ile tarihsel ve kültürel bağların yanı sıra, Türkiye'nin turizm çeşitliliği açısından sunabileceği çok geniş bir yelpaze var. Daha önceki yıllarda Karadeniz, Kapadokya, Pamukkale, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul gibi destinasyonlarla katılım sağlayan Türkiye, Asya pazarına doğrudan ulaşmak için bu fırsatı değerlendirmeye devam ediyor.Türk standında yapılan sohbetlerde dikkat çeken ortak nokta, Malezyalıların Türkiye'ye duyduğu giderek artan ilgi oldu.Bunun arkasında üç önemli sebep var. Birincisi, Türkiye ile Malezya arasında yıllardır geçerli olan vize muafiyeti. İkinci sebep, helal gıda konusu. Malezyalılar için seyahat ederken en büyük kaygı, yeme içme alışkanlıklarını koruyabilmek. Birçok destinasyonda "acaba helal mi?" sorusu akıllarını kurcalarken, Türkiye'de bu endişe ortadan kalkıyor. Üçüncü etken ise Türk dizileri. Malezya'da yıllardır izlenen Türk yapımları, yalnızca hikâyeleriyle değil, Türkiye'nin kültürünü, şehirlerini ve gündelik hayatını da tanıttı. Dizilerde gördükleri sokaklarda yürümek, o manzaraları kendi gözleriyle görmek artık Malezyalıların hayallerinin bir parçası.Malezya'dan yılda 100 bin kişi Türkiye'yi tercih ediyor. Bu, küçük gibi görünen ama derin bir etki yaratan bir oran. Çünkü Malezya uzak bir ülke; buradan Türkiye'ye seyahat etmek ciddi bir tercih ve güçlü bir motivasyon gerektiriyor. Sonuç olarak, Türkiye Malezya için sadece bir turizm destinasyonu değil, güvenle seyahat edilebilecek, kültürel yakınlık hissi uyandıran ve gönül rahatlığıyla yaşanabilecek bir deneyim. MATTA Fuarı'ndaki sohbetler de gösteriyor ki, bu ilgi önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek.Yıllardır Türkiye'den bu fuara katılan Dorak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, küresel rekabetin sert geçtiği bu yıl özellikle Kapadokya ve İstanbul yatırımlarıyla 50'ye yakın ülkede markayı güçlü tutmayı başardıklarını söyledi. Körükçü, MATTA Fuarı'nı yalnızca Türkiye'nin tanıtımı için değil, aynı zamanda Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya pazarında paylarını büyütmek için stratejik bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.Fuara Türkiye'den katılan Turkuvaz Medya, Turizm Gazetesi ile büyük ilgi gördü. Yazılı basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurul Üyesi Ceyda Uzman ve Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet, Türkiye Standı'nda Türk Hava Yolları Kuala Lumpur yetkilisi Genel Müdür Mustafa Kızılay ve Türk Büyükelçiliği Turizm Ataşesi Mustafa Korkutata ile gazeteyi inceledi.