40 yıldır ekonomik dönüşüme eşlik ediyor

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, Sabah Gazetesi'nin 40. kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetenin Türk basınındaki güçlü konumuna, toplumsal sorumluluğuna ve iş dünyasının gelişimindeki rolüne dikkat çekti. Türkiye ekonomisinin en köklü ve etkili kurumlarından biri olarak doğru, tarafsız ve kamu yararını önceleyen yayıncılık anlayışının önemine vurgu yapan Çakmak, Sabah Gazetesi'nin bu ilkeleri 40 yıldır istikrarlı şekilde sürdürdüğünü ifade etti.Çakmak, "Sabah Gazetesi'nin 40 yıllık yolculuğu, ülkemizin ekonomik, siyasi ve toplumsal dönüşümüne tanıklık eden çok değerli bir mirası temsil ediyor. İş dünyasından finansal piyasalara, üretimden hizmet sektörüne uzanan geniş bir yelpazede sağladığı haber akışıyla hem okuyucunun doğru bilgiye ulaşmasına katkı sundu hem de ekonomimizin gelişiminde yol gösterici bir rol üstlendi" dedi.Mesajının sonunda Sabah Gazetesi'nin tüm çalışanlarını kutlayan Çakmak, şu ifadeleri kullandı: "40 yıllık bu güçlü mirasın şekillenmesinde emeği geçen geçmişten bugüne tüm çalışanları gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin yarınlarına değer katma misyonunu aynı kararlılıkla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Nice başarılı, saygın ve toplumumuza fayda sağlayan yıllara..."Şirket ile ilgili bilgi de veren Çakmak, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in 2025 yılının üçüncü çeyreğini rekor finansal sonuçlarla tamamladığını hatırlattı. İki şirket, 2025'in ilk 9 ayında toplam 25.8 milyar TL net kâr elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 büyüme kaydetti ve 2024 yıl sonu kârını şimdiden geride bıraktı.Türkiye Sigorta, yılın ilk 9 ayında kârını yüzde 49 artırarak 14.3 milyar TL'ye taşıdı. Şirketin prim üretimi de yüzde 45 artışla 105.1 milyar TL'ye ulaştı. Aktif büyüklüğü 152.4 milyar TL'ye, özsermayesi ise 41.6 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye Hayat Emeklilik ise BES fon büyüklüğünde yüzde 70 artışla 416 milyar TL'ye ulaşırken, kârını yüzde 69 artırarak 11.4 milyar TL'ye çıkardı. 5.1 milyon katılımcıya ulaşan şirket, hayat prim üretiminde yüzde 126 büyüme yakaladı.