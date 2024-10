403 bin zararlı internet adresine engel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber vatanın korunması için tüm önlemlerin alındığını belirterek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından bu yıl 97 binin üzerinde zararlı bağlantı erişiminin engellendiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bilgi Güvenliği Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde düzenlenen 17. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda konuştu. Uraloğlu, savaşların artık bilişim dünyasında da yerini aldığına dikkati çekerek, "USOM koordinasyonunda görev yapan 14 sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ve 2 bin 304 kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 873 siber güvenlik uzmanı ülkemizin sanalsiber sınırlarını koruyor. Bu yıl 97 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit ederek, altyapı seviyesinde erişimlerini engelledik. USOM, bu yıl 12 binin üzerinde siber güvenlik bildirimini ilgili kurum ve kuruluşa ileterek gerekli önlemlerin alınmasını sağladı" ifadesini kullandı. Siber güvenlikte en önem verdikleri konunun, yazılımdan cihaz üretimine yerlilik ve millilik olduğuna işaret eden Uraloğlu, USOM'da tamamen yerli ve milli geliştirilen Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule gibi uygulamalarla ülkenin siber güvenliğini sağladıklarını anlattı.Uraloğlu, 284 farklı portun servis ve zafiyet taramasının haftalık olarak USOM tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Taramalarda 894 farklı zafiyet tasarımı kullanılmaktadır. 7 saat içinde Türkiye'deki 838 bin 112 kritik kapsamda bulunan 'gov.tr, org.tr, pol.tr, edu.tr' gibi web sitesinin zafiyetlere karşı taraması yapılabiliyor. Atmaca projesiyle yüzlerce zafiyete ait risk engellenmektedir. Kritik özel sektör kuruluşları ve kamu kurumlarına yönelik 17 milyona yakın IP adresinin her biri için düzenli yapılan taramalarla zafiyete ait riskleri proaktif şekilde tespit edebiliyoruz. USOM'un geliştirdiği yapay zekâ teknolojisiyle 61 bin 293 alan adının vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak kullanıldığı tespit edildi ve gerekli önlemler alındı. Bir haftada 402 bin 979 zararlı internet adresine 165 milyon erişim engellendi" bilgisini verdi.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan da dijital çağın kilit unsurunun güvenlik olduğunu belirterek, yükselen siber tehdide dikkati çekti. Siber güvenlik dünyasında, hibrit savaş çağına adım atıldığını anlatan Tancan, "Artık füzeler fırlatılmadan ve tanklar sınır ötesine geçmeden önce hedefli siber saldırılar yapılıyor. Korku ve kaos oluşturmak için kritik altyapılar hedef alınıyor. Siber-fiziksel yöntemler kullanıldığında geleneksel savaştaki gibi can ve mal kaybı meydana gelebiliyor. Siber unsurların silah olarak kullanılmasıyla, yeni bir çatışma çağı başladı" dedi.TÜRK Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eskiden savaşların tankla topla yapıldığını, ancak artık internetin icat olması ile mertliğin bozulduğunu belirterek, yeni savaş alanının siber dünya olduğunu kaydetti. Yıldırım, üretilen bilginin doğru kullanılması gerektiğini dile getirerek, "Sosyal medya, sorumsuz medya değildir; sanal alem, yalan alem değildir. Sanal alem ve sosyal medyada yargısız infaz yapılıyor. Bu nedenle binlerce insan mağdur oluyor. Bu mecraların en olumlu şekilde kullanılması için hepimizin özen göstermesi lazım. Burada özellikle gençlere görev düşüyor. Dijital çağda rehber sizlersiniz. Siber güvenlik, yapay zekâ, dijital dünya açısından öncüler sizlersiniz. Ülkenin sizlere ihtiyacı var. Sizler de bizi geleceğe taşıyacaksınız" ifadelerini kullandı.