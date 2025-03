5 teknoloji şirketine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Apple, Destek Bilişim, Easycep, Getmobil ve HB Bilişim hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Kurumdan yapılan duyuruya göre, kurul bilgisayar, tablet, cep telefonu, kulaklık, çevre birimleri ile Apple veya üçüncü taraf markalı aksesuvarlar gibi teknolojik cihazların ithalatı ve ihracatı da dahil olmak üzere Türkiye'de satış ve dağıtım faaliyetlerini yürüten Apple'ın yeniden satıcılarının satış fiyatına müdahalede bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı. Yerinde incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda kurul, şirketin, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını veya kampanya koşullarını tespit ederek ve geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uyguladığı fiyatları bazı teşebbüslerin dahliyle koordine ederek, kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 5 şirkete soruşturma açılmasına karar verdi.



KIRMIZI ET DE RADARDA

REKABET Kurumu kırmızı et sektörüne yönelik ihbarlar üzerine harekete geçti. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektörüne ilişkin eş zamanlı çok sayıda inceleme yürüttüklerini ve bu konuda önemli bulgular elde ettiklerini belirterek, "Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kurulu'na verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10'u tutarında idari para cezası vereceğiz" dedi.