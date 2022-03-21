15 milyarlık iftar

Giriş Tarihi: 22.3.2022

Restoran ve oleller iftar menülerini hazırladı. Fiyatlar restoranlarda ağırlıklı kişi başı 250-750 TL arasında seyrediyor. Otellerde ise 300 TL’den başlıyor. Lüks otelde ise fiyat 1.250 TL’yi buluyor. Bu yıl 15 milyar TL’lik iftar pazarı öngörülüyor