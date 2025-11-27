500 bin konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum son rakamları açıkladı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:40 Son Güncelleme: 27.11.2025 10:49

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan Yüzyılın Konut Projesi’ne ilgi giderek büyüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruların başladığı 10 Kasım'dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır.

Çünkü milletimiz; devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır."

