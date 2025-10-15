5G çağının öncüsü olacağız

Türk Telekom, güçlü altyapısı ve teknoloji birikimiyle 5G teknolojisinden faydalanarak bir ilke imza attı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 16 Ekim'de gerçekleştirilecek 5G frekans ihalesi öncesinde, 5G hologram teknolojisiyle uzaktan canlı olarak katıldığı basın toplantısında, dijital gelecek vizyonuna dair değerlendirmelerini paylaştı. Toplantıda konuşan Önal, 5G frekans ihalesini, yalnızca bir teknoloji geçişi değil, Türkiye'yi daha güçlü bir dijital geleceğe taşıyacak kritik bir adım olarak gördüklerini belirtti. Saha testlerinden uzun yıllardır devam eden Ar-Ge çalışmalarına kadar, 5G konusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini vurgulayan Önal, Türkiye'de ilk kez 5G hologram teknolojisiyle canlı basın toplantısı yapıldığına dikkati çekti.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Önal, 5G için kritik öneme sahip baz istasyonlarının fiberleşmesi konusunda yaptıkları çalışmalar ve 515 bin kilometreyi aşan fiber ağ ile 5G'ye en hazır operatör olduklarını dile getirdi. LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 55'ini fiberle bağlayarak 2030'da dünya için hedeflenen oranın şimdiden üzerine çıktıklarını aktaran Önal, "Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında fiber altyapı alanında, en çok haneye fiber altyapı ulaştıran üçüncü, en çok fiber aboneye sahip dördüncü ülke konumunda. Türk Telekom olarak, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü rolümüzü sürdürerek, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dijital dönüşümü için 2005'ten bu yana 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Türkiye'nin dijital geleceği için stratejik yatırımlarımıza ve yerli teknoloji ekosisteminin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. 5G frekans tahsisi tamamlandığında da en iyi müşteri deneyimini sunarak öncü rolümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.