5G için büyük kapışma bugün

Türkiye ekonomisine 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı ile 1.5 milyon istihdam sağlaması öngörülen 5G ihalesi bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek" dedi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı, 4 büyüklerin stadyumları, TBMM ile toplam 41 alanda 5G deneme izinleri verdiklerini belirtirken, işletmecilerin 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacağını ifade etti.

HIZ 10 KAT ARTACAK

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleri ile sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında, 4.5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak."

DÖRTTE BİRİ UYUMLU

5G altyapısında yerlilik ve milliliğin teşvik edildiğini belirten Uraloğlu, "4.5G'de yüzde 45'lik yerlilik oranı öngörmüştük. Şu andaki rakamımız yüzde 52, onun üzerine geçmiş olduk. 5G'de yüzde 60 yerlilik oranı öngörüyoruz. Yerliliğin, bütün haklarının da Türkiye'ye ait olduğu en az yüzde 30 üründen olması gerekiyor, şartımızı böyle koyuyoruz" dedi. Uraloğlu, yaklaşık 85 milyon telefon kullanıcısı abone bulunduğuna belirterek, "Bunların 22 milyonu, yani dörtte biri kadarı 5G uyumlu telefon" diye konuştu. ANKARA