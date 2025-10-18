5G’de farkımızı ortaya koyacağız

Turkcell'in 5G ihalesinde en güçlü kapsama ve frekans bantlarını alarak lider operatör kimliğini koruduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Bugüne kadar mobil iletişimin her evresinde öncü olduk. Şimdi aynı kararlılıkla 5G çağında da farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi. Düzenlenen basın toplantısında 5G yetkilendirme ihalesi sonrası Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda atacağı adımları, 5G vizyonu ve bu alandaki hazırlıkları paylaşan Koç, Turkcell'in frekans bantları için 1 milyar 224 milyon dolar ödeyeceğini söyledi. Koç, "Sürdürülebilirlik ve güvenlikten asla ödün vermeden, yerli ve milli bileşenleri önceliklendirerek, en kaliteli 5G deneyimini Turkcell farkıyla yaşatmaya kararlıyız. Bugüne kadar mobil iletişimin her evresinde öncü olduk. Şimdi aynı kararlılıkla 5G çağında da farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

30 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Koç, 5G yetkilendirme ihalesi sonucunda, en güçlü kapsama ve frekans bantlarını alarak, lider kimliklerini bir kez daha perçinlediklerini dile getirdi. İhalede aldıkları 700 MHz'lik paketin en önemli avantajının geniş kapsama sağlaması olduğuna dikkati çeken Koç, bunun özellikle kırsal bölgelerde ve kapalı alanlarda sinyalin daha iyi yayılmasını sağladığını ve daha geniş alanları kapsamayı mümkün kıldığını aktardı. Ali Taha Koç, şirketin bugüne kadar Türkiye'ye 30 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını belirterek, 5G'ye geçiş için hazırlıkların 2016'dan bu yana büyük hızla devam ettiğini anlattı.

GÜNEŞE 240 MİLYON $

Koç, Turkcell'in 5G döneminde sürdürülebilirlik ve güvenlik konularında yürüttüğü çalışmalara değinerek, "Biz Turkcell olarak bu dönüşümü 'Daha fazla bit, daha az watt' felsefemizle destekliyoruz. 2026 sonuna kadar yaklaşık 240 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali yatırımımız tamamlanmış olacak" dedi. Güçlü altyapıları, güvenilir bağlantıları, geniş kapsama alanları ve gelişmiş teknolojileriyle 5G'ye hazır olduklarını vurgulayan Koç, "Her alanda yeni bir çağın eşiğindeyiz. Amacımız, ülkemizin bu büyük dönüşümüne öncülük ederken, 5G döneminde de hem teknoloji hem hizmet kalitesi anlamında sektördeki liderliğimizi güçlendirerek sürdürmek" değerlendirmesinde bulundu.

UYUMLU CİHAZLAR ARTMALI

Türkiye'de 5G uyumlu telefonların oranının yüzde 25 civarında olduğuna dikkati çeken Koç, önceliklerinden birinin de bu teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak ve 5G'nin hızla yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Koç, bu kapsamda müşterilerinin 5G uyumlu cihaz erişimi için ilk çözümün yine kendilerinden geldiğini kaydederek, dünyanın önde gelen üreticileriyle işbirliği yaparak 5G uyumlu cihazların yaygınlaşmasını sağladıklarını ve müşterilerinin, 5G uyumlu akıllı cihazları Turkcell kanallarından avantajlı koşullarla edinebileceklerini ifade etti.