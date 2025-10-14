5G’den 90 milyar TL gelir elde edilecek

Türkiye'yi yüksek hızlı internette yeni bir çağa taşıyacak 5G teknolojisinin frekans ihalesi 16 Ekim Perşembe günü 10.30'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleşecek. İhaleye, halihazırda 2G, 3G ve 4.5G hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş olan mobil işletmeciler katılabilecek. Yani ihaleye katılımların Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile sınırlı olması bekleniyor. İhalede, 5G mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin sunumuna yönelik olarak; 700 MHz (megahertz) ve 3.5GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz'lik bir frekans kaynağının satışı gerçekleştirilecek.

11 ADET FREKANS

İhale kapsamındaki bu 2 frekans bandında, her bir frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden toplam 11 adet frekans paketinin kullanım hakkı işletmecilere tahsis edilecek. İhale kapsamında 700 MHz Bandında 20'şer MHz'lik üç adet frekans paketi satışı yapılacak, söz konusu paketlerin toplam asgari değeri, 1 milyar 275 milyon dolar olacak. 3.5 GHz bandında 80 MHz'lik üç adet ve 20 MHz'lik 5 adet frekans paketi satışı yapılacak, söz konusu paketlerin toplam asgari değeri 850 milyon dolar olacak. İhalenin tüm frekans paketleri dahil toplam asgari değeri 2 milyar 125 milyon dolar, yani 90 milyar TL olarak belirlendi.

Ayrıca mobil şebeke işletmecileri, ihaleleri kazanmaları durumunda, mevcut frekans ve numara gibi kaynaklarını 5G hizmetleri için de kullanabilmeleri için 2029'dan itibaren yetkilendirmelerinin sona ereceği 2042 yılı sonuna kadar her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında BTK'ya ödeme yapacak. İhaleyi kazanan işletmeciler tarafından, 1 Nisan 2026 tarihine kadar gerekli hazırlıklar yapılacak ve 1 Nisan itibarı ile ülke genelinde hizmet sunumuna başlanacak. İşletmecilerin, 4.5G yetkilendirmelerinde belirlenen yüzde 45'e kadar yerli malı belgeli ürün kullanma yükümlülüğü, 5G ihalesi sonrasında kademeli olarak yüzde 60'a çıkarılacak. Yeni frekans bantları üzerinden de 5G hizmeti sunulmaya başlaması ile birlikte, abonelere sunulan internet hızlarının önemli ölçüde artacağı öngörülüyor. Cihazları ve SIM kartları 5G teknolojisine uygun olan ve 4.5G hizmetinden faydalanan abonelerin, mevcut tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması kaydı ile ve ek bir ücret ödemeden 5G hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak.

10 KAT HIZLI İNTERNET

5G mevcutta kullanılan 4.5G'ye göre 10 kat daha hızlı internete kavuşulmasını sağlayacak. İndirme hızlarını saniyede 10 gigabit hıza çıkaracak 5G, bir filmi saniyeler içerisinde indirme imkânı sunacak. Yani 4.5G ile bir saatte inen yüksek kalitede bir film 5G ile 6 saniyede indirilebilecek.

DÖNÜŞÜMÜN ANAHTARI OLACAK

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisi sayesinde endüstri, sağlık ve ulaşım gibi birçok alanın yeniden şekilleneceğini bildirerek, "5G, makineler arası iletişimden yapay zekâya kadar birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak" dedi. Uraloğlu, 5G teknolojisinin, iletişimde hızın ve kalitenin yeni adı olacağını aktararak, önceki nesil teknolojilere kıyasla çok daha yüksek veri hızları ve kapasite sunabilen bu teknoloji sayesinde kullanıcıların, yüksek çözünürlüklü videoları kesintisiz izleyebileceğini ve büyük veri dosyalarını kısa sürede indirebileceğini kaydetti.

YENİ BİR SANAYİ DEVRİMİ ETKİSİ

VODAFONE Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, 5G'ye de hazır olduklarını belirterek, "Vodafone, tam 98 ülkede 5G deneyimi bulunan global bir şirket. Bilgi havuzumuz çok geniş, farklı ülkelerde farklı deneyimleri, teknolojileri bu havuzda biriktiriyor ve dünyanın dört bir yanında hizmet veren Vodafone şirketleri kullanıyor. Vodafone Türkiye olarak bu global deneyimimizi bugüne kadar olduğu gibi 5G teknolojisinde de ülkemize taşıyacağız" şeklinde konuştu. Aksoy, 5G'nin sanayide kullanımına ilişkin uygulamaları da uzun zamandır Türkiye'de hayata geçirdiklerini ifade etti. Engin Aksoy, 5G'nin yeni bir sanayi devrimi etkisi yaratacağını söyledi.