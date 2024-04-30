6 milyar TL kâr 6.3 milyon poliçe

Bu yılın ilk çeyreğini beklentilerin üzerinde finansal başarılara imza atarak tamamlayan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 6 milyar TL net kâra ulaşırken, hayat ve hayat dışında toplamda 6.3 milyon poliçe üretti. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, ilk çeyrektee yüzde 235 artışla 3 milyar 527 milyon TL net kâr açıkladıklarını ve net kârın önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6.5 katına çıktığını belirtti. Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik'in ise ilk çeyrekte 2 milyar 442 milyon TL net kâr elde ederek çeyrek bazında rekor kırdığını söyledi.Hem Türkiye Sigorta hem Türkiye Hayat Emeklilik, BES ve OKS fon büyüklüğünü yüzde 89'luk artış ile pazar payını yüzde 21'e yükselterek 5 milyon aktif katılımcıya ulaştı. Taha Çakmak prim üretim rakamlarını düzenli olarak artırdıklarını ve hem sektör hem de kendi rekorlarını kırdıklarını belirterek, "Bu sonuçların neticesinde sigortacılık sektöründe 2.3 milyar dolar pazar değerimiz ile halka açık güçlü şirket konumumuzu sürdürüyoruz" dedi. Hedeflerinin 2024 yılında kasko, sağlık, yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde öncü ve oyun kurucu olmak ve bireysel ürün gruplarında varlıklarını daha da geliştirmek olduğunu ifade eden Çakmak "Yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 255 büyüme kaydederek 2.7 milyar TL prim üretimine ulaştık. Türkiye Sigorta olarak en dikkat çeken büyüme oranını yüzde 1.002 ile havacılık ve yüzde 447 ile mühendislik alanında sağlarken, yangın ve doğal afetler branşında ise yüzde 195 artışla toplamda 7 milyar 301 milyon TL prim üretimine eriştik" dedi.