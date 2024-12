7 ile güneş santrali kurup net sıfır şirket olacak

Turkcell CEO'su Dr. Ali Taha Koç, sanayi devriminin tetiklediği iklim krizini 'teknoloji devrimi' ile yenmek istediklerini belirterek, "Turkcell olarak hedefimiz, 2050'de net sıfır bir şirket olmak. Bu hedef doğrultusunda ayrıca 240 milyon dolarlık yatırımla, 7 ildeki 11 ayrı lokasyonda güneş enerjisi santralleri kuruyoruz" dedi.Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ve mobil operatörü Turkcell olarak attığımız her adımın ve tüm iş süreçlerimizin çevreye olan etkilerini gözetiyoruz. Bu anlayıştan hareketle, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik, şirketimizin çatı stratejilerinden biri olarak, işimizin her aşamasına dahil ettiğimiz bir yaklaşım. Hedefimiz, sanayi devriminin tetiklediği iklim krizini 'Teknoloji Devrimi' ile yenmek. Bu anlayışla, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi oluşturduk. Çalışmalarımızı alternatif enerji yatırımları, ekipman modernizasyonu, parametre optimizasyonu gibi birçok başlıkta sürdürüyoruz. Başta yapay zekâ olmak üzere gelişen teknolojiye bağlı olarak çok büyük bir enerji ihtiyacı söz konusu. "Daha fazla bit, daha az watt" bakışıyla; kullanılan her bir watt için, daha fazla bit koymamız gerekiyor. Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösterdiğimiz gerçeğinden hareketle, çevresel sürdürülebilirliği işimizin her aşamasında göz önünde bulunduruyoruz. Sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Turkcell olarak hedefimiz, 2050'de net sıfır bir şirket olmak.Güneşlenme süresi bakımından oldukça şanslı bir ülkeyiz. Türkiye'nin yıllık ortalama güneşlenme süresi, illere göre değişiklik göstermekle birlikte, dünya standartlarına kıyasla oldukça yüksek. Bu potansiyeli maksimize etme amacıyla GES projelerimizi hızlandırdık ve sonuçlarını almaya başladık. 2021 yılında satın aldığımız 18 megavat kurulu güce sahip Karadağ Rüzgâr Enerjisi Santrali bu stratejinin ilk adımı oldu. Bu hedef doğrultusunda ayrıca 240 milyon dolarlık yatırımla, 7 ildeki 11 ayrı lokasyonda güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. Arazi tipi ilk GES projemiz, Uşak'ta bu yıl içinde devreye alındı. 2026 yılının sonuna kadar 240 milyon dolar yatırımla toplam 300 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali inşa etmeyi planlıyoruz.Turkcell olarak, dünyanın en önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) notumuzu A liderlik seviyesine çıkardık. 22 bin şirketin değerlendirildiği projede, Türkiye telekomünikasyon sektöründe A notuyla değerlendirilen tek şirket olduk. Ayrıca GSM sektörünün öncü kuruluşu GSMA Mobile Net Zero inisiyatifine katılan dünyadaki ilk 8 operatör arasında yer almaktan da gurur duyuyoruz. CDP, UN Global Compact, WRI ve WWF arasında yapılan iş birliği sonucunda 2015 yılında kurulan, emisyon azaltım hedeflerine dair bağımsız bir değerlendirme ve doğrulama sunan Bilim Temelli Hedefler Girişimi'nin (Science Based Targets Initiative - SBTi) kıstaslarına uygun olarak 2030 sera gazı azaltım hedeflerimizi oluşturduk ve SBTi tarafından onay aldık. Bu başarılar, sürdürülebilirlik ve çevre gibi kritik bir başlık altında attığımız adımların sonuçlarını yansıtması açısından bizleri hem gururlandırıyor hem de gelecekteki çalışmalarımız için motivasyonumuzu artırıyor.COP29'da, nihai belge olarak kabul edilen "Green Digital Action" deklarasyonu, dijital teknolojilerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki kritik rolünü ve dijitalleşmenin çevresel etkilerini azaltmak için tüm paydaşların iş birliği yapmasının önemini vurguluyor. Turkcell olarak biz de bu deklarasyonunun destekçisi olduk. Bildiriye verdiğimiz destekle, dijital dönüşüm yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama kararlılığımızı da bir kez daha ortaya koyduk.Turkcell olarak Bakü'de düzenlenen konferans kapsamında bu alandaki çalışmalarımızı ve vizyonumuzu paylaştık. Türkiye'nin en önde gelen teknoloji üreticisi olarak, teknolojiyi ve inovasyonu, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için bir kaldıraç olarak konumluyoruz. Dijital dönüşümün iklim değişikliği ile mücadelede oynadığı rolün bilinciyle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de yatırımlarımız ve hayata geçireceğimiz çözümlerle, iklim krizi ile mücadelede "rol model" olma hassasiyeti ile hareket edeceğiz. Teknolojinin ve inovasyonun gücüyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.