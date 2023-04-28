7.500 liranın üzerindeki aylığa refah payı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretli, memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde zam ve emekliye refah payı verilmesi için çalışmaların yapılması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7.500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesi için çalışma başlattı. En düşük emekli aylığının 7.500 liraya çıkarılmasıyla bunun üzerinde aylık alanlar arasındaki makas yapılan zamla kapatılacak. Bugün itibarıyla emeklilerin yaklaşık 9 milyonu 7.500 lira, 6 milyonu da bunun üzerinde aylık alıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunda asgari ücretliye ek zam konusundaki tartışmalara da noktayı koydu. Temmuz ayında asgari ücrete artış kesinleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz ayından önce toplanarak açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranına göre zam oranını netleştirecek. Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak.Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artışt net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamında müracat edenlerin sayısının 1 milyon 700 bin olduğunu, 1 milyon kişinin ilk aylığını aldığını söyledi. Mayıs'ta EYT'lilerin tamamının aylığını almış olacağını ifade eden Bilgin, "Bir kısmının prim gün sayısı eksik, diğer şartları tutmuyor. Hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Aylığını alamayanların kaybı yok. Hak etme günlerine göre, prim gün sayıları doldurma sayılarına göre her gün işlem yapılıyor. Ayda yaklaşık 30 bin kişiye emeklilik bağlanıyordu. Şimdi biz bu rakamı 120 bine 130 bine çıkardık. Gecikenler endişe etmiyorlar, çünkü birikmiş olarak alacaklar" dedi. Bilgin, EYT kapsamında staj mağduru diye bir kavramın olmadığını belirterek, "Stajyerlik bir eğitim süreci, mağduriyet söz konusu değil" diye konuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonların gelirini artıracak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Buna göre, temmuz ayında emekliler ve kamu çalışanlarının tamamını kapsayan düzenleme yapılacak. Çalışma Bakanı Bilgin'in ifadesiyle, "Aşağıdakiler yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya" taşınacak. En düşük emekli aylığının 7.500 liraya çıkarılmasının ardından uzun yıllar prim ödeyip aylığı aynı seviyede kalan emekliler bu duruma tepki göstermişti. Yapılacak düzenlemeyle 7.500 liranın üzerinde aylığı olanlara da enflasyon zammı dışında refah payı yoluyla ekstra artış sağlanacak. Kamuda çalışan doktor, sağlık çalışanlarının ardından üniversitelerde görevli akademisyenlerin maaşlarının da yükselmesi için çalışma yapıldı. Bakan Bilgin, uzman doktor maaşının 58 bin liraya çıktığını belirterek, "Akademik personelin maaşları yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bunu düzenleyeceğiz. Akademik hayata ayrı çalışma yaptık. Akademik hayatla ilgili kapsamlı düzenlemeyi Temmuz'da yapacağımız çalışma var" açıklamasını yaptı.Kamuda700 bini aşkın işçinin merakla beklediği toplu sözleşme süreci devam ediyor. Bakan Bilgin, kamuda yapılan oransal artışların özel sektöre de öncülük ettiğini belirterek, "Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var. Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim. Nihai kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız. Kamuda çalışanlarımızın alacağı ücret seviyeleri önemli çünkü kamu sektörü emekçileri özel sektöre de öncülük ediyorlar. Kamu çalışanları yani memurlar bundan olumsuz etkilenmiyor" dedi.Taşeron işçilerin kadroya alınması çalışmasını tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, düzenlemeyi Meclis açılır açılmaz yapacaklarını söyledi. Esnaf, çiftçi, küçük tüccar, mikro işletmelerin prim gün sayısını düşürmeye yönelik çalışma da tamamlandı. Meclis açılır açılmaz yapılacak düzenlemeyle yanında az kişi çalışanların prim gün sayıları diğer sigortalılarla aynı olacak. Sosyal sigortası olmayan çiftçi kalmayacak.