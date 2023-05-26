8 kat arttı! Türkiye’de yerli hava yollarının taşıdığı yolcu sayısı katlandı

Türkiye'nin son 20 yılda havacılık sektöründe önemli yatırımlara imza atmasıyla yerli hava yolu şirketlerinin taşıdığı yolcu sayısı 2000 yılından beri 8 kat arttı.

Dış ticaret ve turizm gibi dünya ekonomisine yön veren ve hacim kazandıran en önemli sektörler havacılık sayesinde hayat bulurken, Türkiye'nin geleceğini "havacılık sektörünün kanatları altında inşa etmesi" de dikkati çekiyor.

Havacılık sektörü, kargo ve yolcu taşımacılığı ayrımı yapılmaksızın ülke ekonomilerinin belkemiğini oluşturuyor. Sektöre yapılan yatırımlar ile Türkiye'nin ulaşılabilirliği, dış yatırımcılar için de cazibesini ve güvenirliğini artırıyor.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) göre, dünya havacılık sektörünün doğrudan ve dolaylı olarak 2,7 trilyon dolar ekonomik katkısı bulunuyor. Havacılık sektörü, ülkeler arasında kurduğu kültürel ve ticari köprülerle de devletlerin sosyoekonomik refahının yükselmesine katkı sağlıyor.

TÜRKİYE, KÜRESEL SIRALAMADA HIZLA YÜKSELİYOR

ICAO verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin dünya ve Avrupa hava yolu yolculuklarındaki payının artması, yapılan projelerle ülkenin bu alanda artan başarısını gözler önüne seriyor.

Yerli hava yolu şirketleri 2000 yılında 12,9 milyon yolcu taşırken, Türkiye küresel sıralamada 26'ncı olmuştu.

Kovid-19 salgınının etkilerinin devam ettiği 2021'de ise İstanbul Havalimanı'nın da etkisiyle 70,7 milyon yolcu taşınmasına ev sahipliği yapan Türkiye, 7'nci sıraya yükseldi.

Türkiye, yerli hava yolu şirketlerinin yaklaşık 100 milyon yolcu taşımasıyla geçen yıl da 7'nci sıradaki yerini korudu. Böylece, Türkiye'nin son 20 yılda havacılık sektöründe önemli yatırımlara imza atmasıyla yerli hava yolu şirketlerinin taşıdığı yolcu sayısı 21 yılda 8 kat arttı.

Bu arada, söz konusu hava yolları 2018'de ise 115,6 milyon yolcu taşımış ve bu da "rekor" olarak kayıtlara geçmişti.

YOLCU TRAFİĞİ 5 KAT ARTTI

Türkiye'nin son 20 yılda havacılık sektöründe önemli yatırımlara imza atması, ülkeyi havacılık sektörün de dünyanın öne çıkan ülkesi konumuna getirdi.

Dünya kıtalarının ortasında (Doğu-Batı/KuzeyGüney eksenlerinde) yer alan Türkiye, coğrafi konumunun getirdiği üstünlük sayesinde hava taşımacılığında stratejik olarak önemli bir yere sahip bulunurken, her geçen gün artan hava trafiği ile hava taşımacılığı yarışında önemini ortaya koyuyor.

Türkiye'nin, toplam yolcu sayısındaki yükseliş de dikkati çekiyor. 2003'te 34,4 milyon olan iç hat ve dış hat yolcu trafiği, geçen yıl 2003'e kıyasla yüzde 430 artarak 182,3 milyonun üzerine çıktı.

Dünya havalimanlarındaki yolcu sayısı sıralamasında 2003'te 18'inci sırada bulunan Türkiye, 2021 sonunda 6'ncı sıraya yükseldi. Avrupa havalimanlarındaki yolcu sayısı sıralamasında ise 2003'te 7. sırada yer alırken, 2021'de 2.inci sıraya çıktı.

Türkiye'nin dünya ve Avrupa hava yolu yolculuklarındaki payı giderek artarken, ülke 2021 yılında dünyada yüzde 2,83 ve Avrupa'da yüzde 12,05'lik yolcu payını yakaladı.

İstanbul Havalimanı, dünya ve Avrupa hava yolu yolculuklarında Türkiye'nin payını artırmasına büyük katkı sağladı. İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin yayımladığı "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" listesinde geçen yıl 64 milyondan fazla yolcu ile 7'nci sırada yer aldı.

UÇAK TRAFİĞİ VE İÇ HAT YOLCU SAYISI KATLANDI

Türkiye'de 2003 yılında üst geçişlerle birlikte hizmet verilen uçak trafiği 529 bin 205 olarak gerçekleşirken, bu sayı 2022'de 3 kattan fazla artarak 1 milyon 883 bine ulaştı.

2003'te 9 milyon 128 bin 124 kişi olan iç hat yolcu trafiği de geçen yıl yüzde 760 yükselişle 78 milyon 670 bin yolcuya çıktı.