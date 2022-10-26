Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 80 milyon TL’lik uçak! İflas eden şirketin uçağı açık artırma ile satılacak
Giriş Tarihi: 26.10.2022 16:50 Son Güncelleme: 26.10.2022 16:51

80 milyon TL’lik uçak! İflas eden şirketin uçağı açık artırma ile satılacak

İHA
80 milyon TL’lik uçak! İflas eden şirketin uçağı açık artırma ile satılacak

Borçları ödeyemediği için iflas eden Onur Air şirketine ait Airbus A321 tipi yolcu uçağı, açık artırma yöntemiyle 80 milyon TL ‘ye satışa çıkarıldı. İlk açık artırmada satışı gerçekleşmeyen yolcu uçağı için yarın tekrar açık artırma düzenlenecek.

Borçlarını ödeyemediği için iflas eden Onur Air havayolu şirketine ait, Airbus A321 tipi yolcu uçağı 80 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Kurtköy Sosyal Güvenlik Kurumunda gerçekleşen açık artırma ile satışa sunulan Airbus 321 tipi yolcu uçağı, ilk gün teklif gelmemesi nedeniyle satışı gerçekleşmedi. Yarın aynı yerde açık artırma usulü ile satışa sunulacak yolcu uçağı alıcısı çıkmadığı taktirde 6 ay süre içinde en fazla fiyatı veren kişi ya da kurumlara satışı gerçekleşecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
ARKADAŞINA GÖNDER
80 milyon TL’lik uçak! İflas eden şirketin uçağı açık artırma ile satılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA