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Haberler Ekonomi Haberleri 85 bin geçici işçi kadrolu oluyor
Giriş Tarihi: 9.9.2022

85 bin geçici işçi kadrolu oluyor

85 bin geçici işçi kadrolu oluyor
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 85 bin geçici işçinin kadroya alınacağını bildirdi. Bilgin, AK Parti Antalya İl Başkanlığında AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı basın toplantısında, çalışma hayatıyla ilgili sorunların çözülmesi konusunda çeşitli sosyal politika tedbirlerini arka arkaya uyguladıklarını söyledi. Bilgin, "Türkiye sanayileşiyor ve işgücüne katılım oranı artıyor. Bu arttıkça emekçilerin sayısı da sorunları da artıyor. Bunları çözeceğiz. Bir türlü bitmeyen geçici işçiler sorunu var. Onu da çözüyoruz. Kadrolu işçi haline getireceğiz. Taşerondan kalan bazı sorunlar var. Yaklaşık 85 bin kişiydi. Onların kadro sorunlarını çözeceğiz. Emeklilerle ilgili kapsayıcı düzenlemeler yapıyoruz. Kamuda çok sayıda sözleşmeli statüsü var. Onları değiştiriyoruz" dedi.
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85 bin geçici işçi kadrolu oluyor
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