90 bin taşeron işçiye kadro müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki taşeron işçiler için müjde verdi. Bakan Bilgin, "90 bin civarında taşeron işçinin kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) ile ilgili de açıklama yapan Bakan Bilgin, "Çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyaret eden Bakan Bilgin, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Aralık ayında asgari ücretin yeniden değerlendirilceğinin bilgisini veren Bakan Bilgin, "Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız" şeklinde konuştu.Emeklikle Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, "EYT sorunu 1999 öncesi işe başlayanların karşılaştığı emeklilikle ilgili bir sorun. Onların prim gün sayısını doldurmuş olan, yılını doldurmuş olanların karşılaştığı bir sorun. Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.696 sayılı KHK ile kadroya geçişlerde kararname dışında kalan işçiler için de çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakan Bilgin, "Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim" dedi.MAAŞLARDA uygulanan vergi dilimi hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüteceklerini söyleyen Bakan Bilgin, "Toplu sözleşmelerde sendikacılarımız bize, 'Biz toplu sözleşmelerde elde ettiğimiz ücreti toplu sözleşme sonuna kadar elde etmek istiyoruz' diyorlar. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Hazine ve Maliye Bakanımız ile görüşmelerimiz var. Bu da önemli bir konudur" ifadelerine yer verdi. Vergi diliminde yapılacak düzenleme oranının sorulması üzerine, Bilgin şunları söyledi: "Asgari ücret rakamının altındaki miktar vergi dışı kalacak. Dolayısıyla onun üzerindeki işçilerin aldığı ücretin vergi diliminde kalması söz konusu. O konuda henüz bir oran üzerinde konuşmadık. Toplu sözleşmede elde edilen ücretin yılsonunda geçerliliğini koruyacak bir seviyede verginin dikkate alınması gerekiyor."