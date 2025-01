Kentsel dönüşüm tam gaz: 900 bin bina dönüştü

Hükümetin sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlattığı yüzyılın kentsel dönüşüm seferberliğinde çalışmalar tam gaz sürüyor. Deprem riski altındaki Türkiye'de her yıl 1 milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. İstanbul'da ise 600 bini acil, dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konut bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugüne kadar 900 binden fazla ev ve işyerinin dönüşümünü tamamladı.

SÜRESİZ KAMPANYA

İstanbul için 2023 yılında "Yarısı Bizden" kampanyası başlatıldı. 9 Ağustos 2024'te kampanyanın artık başvuru süresi kısıtlaması olmaksızın devam edeceği açıklandı. 11 Ekim'de de alan bazlı dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanmışsa Bakanlığın inşa faaliyetleri için devreye girebileceği açıklandı.

5.2 MİLYAR TL KAYNAK

Kampanya kapsamında İstanbul'da bugüne kadar 550 yapıdaki 5 bin 483 bağımsız bölüm için 5.2 milyar TL destek sağlanarak dönüşümü tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından #TalepSizdenYarısıBizden etiketini paylaşarak, İstanbulluları vakit kaybetmeden kentsel dönüşüme davet etti. Bakan Kurum, "Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok. Evlerimizi bir an önce dönüştürelim, daha güvenli ve sağlam bir geleceği hep birlikte inşa edelim" ifadelerini kullandı.

1.5 MİLYON TL DESTEK

Kampanya kapsamında hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, 100 bin liralık taşınma yardımı ve diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi veriliyor. Hak sahibinin bir dükkânı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1.5 milyon TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Sıfır faiz uygulanan kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.