ABD bütçesi kasımda 173 milyar dolar açık verdi

Hükümetin gelirleri kasımda yıllık yüzde 11 artarak 336 milyar dolara çıkarken, harcamaları yıllık yüzde 24 azalışla 509 milyar dolara düştü.

Söz konusu dönemde, hükümetin gelirlerindeki artışta 30,8 milyar dolara ulaşan gümrük vergilerinden elde edilen gelir etkili oldu.

Ülkede 2026 mali yılının ikinci ayı olan kasım itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 azalarak 458 milyar dolara indi.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 624 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın iki ayında gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 740 milyar dolara çıkarken, harcamalar yüzde 4 azalışla 1,2 trilyon dolara geriledi.