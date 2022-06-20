ABD ekonomisi için yeni ’Kriz’ çanları: Bu kez Japon devi açıkladı

ABD EKONOMİSİ İÇİN EN KÖTÜ SENARYO: STAGFLASYON

Stagflasyonun olması için durgun giden bir ekonominin yanı sıra yükselen enflasyon ve yüksek işsizlik olması gerekir.

ABD'de sıkı para politikası adımlarına rağmen yüksek enflasyonun kontrol altına alınamaması ve bunun üzerine ekonomik daralmanın görülmesi, 'Stagflasyon krizi' endişelerini artırdı. Temelde stagflasyonun olması için durgun giden bir ekonominin yanı sıra yükselen enflasyon ve yüksek işsizlik olması gerekiyor.