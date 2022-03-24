ABD Hazine Bakanlığı detayları açıkladı: Rusya’ya yeni yaptırımlar

Açıklamada, "Bu kılavuz, Rusya Merkez Bankası ile ilgili altın içeren herhangi bir işlemin mevcut yaptırımlar kapsamında olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

Hazine Bakanlığının açıklamasında, yaptırım uygulanan kişilerin ABD'de bulunan ya da ABD'li kişilerin kontrolünde olan varlıklarının bloke edileceği belirtildi.