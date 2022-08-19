ABD ve Çin’deki pamuk krizi Adana’ya yaradı





PAMUĞUN ALTIN YILI OLMASI BEKLENİYOR



Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, ekim alanlarında yüzde 30-35 oranında artış olduğunu belirterek, gelecek ay sonu gerçekleşecek hasatta 450 bin dönüm tarladan, 200 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti. İncefikir, şöyle konuştu



"Türkiye yaklaşık 2 milyon tonluk rekolteye sahipken Adana bunun 200 bin tonundan fazlasını karşılamaya başlayacak. Dünya genelinde rekoltede ciddi bir azlık söz konusu. Özellikle tekstilde ve yan ürünlerde talepler artmaya başladı. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bana göre pamuğun altın yılı diyebiliriz. Üreticinin ekim alanlarını daha da genişletebilmesi için girdi maliyetlerinin artışıyla oranlı şekilde desteklemeler verilmeli. Zira biz Türkiye olarak aynı zamanda pamuk ithal ediyoruz. Bu durum ithalatın da önüne geçecektir. Hasat eylül ayının sonuna doğru gerçekleşecek. Bitki oldukça güzel gelişiyor. Bizim ceviz diye tabir ettiğimiz, pamuktaki gelişme oldukça iyi, ceviz sayısı oldukça güzel, fazla. Eğer olağanüstü bir durum olmazsa bana göre iyi bir yıl geçireceğiz."