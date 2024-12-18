ABD’deki en iyi 100 KOBİ’den biri Türk girişimi

ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Amerika'nın En İyi 100 KOBİ'si (CO-100) Ödülleri' Washington'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Manay CPA, ABD'de girişimcilere sunduğu hizmetlerle ödül kazandı. Türk kadın girişimci tarafından Amerika'da kurulan Atlanta merkezli şirket, verdiği şirketleşme, vergi ve muhasebe hizmetleriyle bu listeye girerek ödül töreninde bir başarıya imza attı.14 binden fazla başvuru arasından seçilen işletmeler, ekonomik büyümeye yaptıkları katkılar ve yerel toplulukları destekleyen çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi. Amerika, Atlanta merkezli ve bir Türk kadın girişimcinin kurduğu Manay CPA, Amerika'nın En İyi 100 KOBİ'si arasında yer aldı. ABD'de ekonomik büyümeyi teşvik eden ve yerel topluluklara katkı sağlayan çalışmalarıyla bu ödüle layık görülmekten büyük gurur duyduklarını dile getiren Manay CPA Kurucu Ortağı ve CEO'su Burcu Bree Manay, "Binlerce başvuru arasından seçilerek ilk 100'e girmek, bizim için gerçekten büyük bir onur. Bu başarı, sadece bir ekip çalışmasının değil, aynı zamanda yenilikçi finansal çözümlerimiz ve müşterilerimize verdiğimiz güçlü hizmet anlayışımızın bir sonucu. Geniş müşteri ağımızla ihtiyaçlara yönelik özel çözümler sunarken, topluma değer katmaya devam ediyoruz. Bu ödül, doğru yönde ilerlediğimizin ve daha fazlasını başarma kararlılığımızın bir göstergesi. Bize bu yolda destek olan tüm ekibimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.