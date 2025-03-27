Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri AB'den, ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki
Giriş Tarihi: 27.3.2025 09:48 Son Güncelleme: 27.3.2025 09:50

AB'den, ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki

ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı Avrupa Birliği tarafından tepkiyle karşılandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "ABD'nin, Avrupa otomotiv ihracatına gümrük vergisi koyma kararından derin bir üzüntü duyuyorum" dedi.

AA
AB’den, ABD’nin gümrük vergisi kararına tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını ve açıklanması beklenen diğer önlemleri bir arada değerlendireceklerini, bunlara karşı ekonomik çıkarlarını koruyacaklarını bildirdi.

ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

Von der Leyen, ABD'nin ithal otomobil tarifeleri duyurusunun ardından açıklama yayımladı. "ABD'nin, Avrupa otomotiv ihracatına gümrük vergisi koyma kararından derin bir üzüntü duyuyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, otomotiv endüstrisinin Atlantik'in her iki tarafında derinlemesine entegre tedarik zincirleri aracılığıyla inovasyonun, rekabet gücünün ve yüksek kaliteli istihdamın itici gücü olduğunu belirtti.

TÜKETİCİLERİ KORUYACAĞIZ

Von der Leyen, tariflerin vergi anlamına geldiğine, bunların AB ve ABD'deki işletmeler ile tüketiciler açısından kötü olduğuna işaret ederek, "Şimdi bu duyuruyu, ABD'nin önümüzdeki günlerde öngördüğü diğer önlemlerle birlikte değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

AB'nin ekonomik çıkarını korurken, müzakere yoluyla çözüm aramaya devam edeceklerini bildiren von der Leyen, "27 üye ülkeden oluşan güçlü bir topluluk olarak AB genelinde çalışanlarımızı, işletmelerimizi ve tüketicilerimizi ortak biçimde koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere, yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
AB'den, ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz