AB’den Çinli elektrikli araçlara ilave vergi

Avrupa Birliği (AB) önümüzdeki aydan itibaren Çin'den gönderilen elektrikli araçlara yüzde 38.1'e varan ek gümrük vergileri uygulayacak. Küresel ticaret savaşını tırmandıracak olan bu durumda Çin'in BYD Co.'sundan Tesla Inc.'e kadar çeşitli şirketlerin Avrupa'da otomobil satma maliyetini artıracak. Komisyon, BYD'deki vergilerin yüzde 17.4, Geely'nin yüzde 20 ve SAIC'in yüzde 38.1 olacağını duyurdu. AB, BYD Co., Geely Automotive Holdings Ltd. ve SAIC Motor Corp Ltd. gibi otomobil üreticilerine 4 Temmuz'dan itibaren uygulamaya konacak ek vergi düzenlemesini resmi olarak bildirdi. Çin, tarım, havacılık ve büyük motorlu araçlara yönelik tedbirlere karşı misilleme yapacağı sinyalini verdi.