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Giriş Tarihi: 21.12.2024

ABD’nin Gazprombank yaptırımında Türkiye’ye muafiyet

ABD’nin Gazprombank yaptırımında Türkiye’ye muafiyet
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gazprombank'a uygulanan ABD yaptırımlarından Rusya'ya yapılan gaz ödemelerinde Türkiye'ye muafiyet tanındığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'li muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin doğalgaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini açıkladı. Gazprombank'ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti. ABD'nin kararının Türkiye'nin Rusya ile doğalgaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini işaret eden Bakan Bayraktar, geçmişte İran yaptırımları sürecinde de benzer muafiyetin Türkiye'ye tanıdığını anımsatmıştı. Bayraktar, muafiyet olmazsa, bunun Türkiye'nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini söylemişti. Türkiye bir yandan da Rusya ile alternatif çözüm yolları konusunda görüşmeler yapmıştı. kasım ayının sonunda Ankara'ya gelen Rus yetkililerle bakanlıklardan bürokratlar gündeme gelebilecek senaryoları ele almıştı. Bayraktar, Rusya ile ele alınan alternatif ödeme yolları konusunda değerlendirme yapmadı.

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ABD’nin Gazprombank yaptırımında Türkiye’ye muafiyet
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