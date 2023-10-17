Abu Dabi'de "Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu" gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü vurgusuyla daha önce Londra, Paris, Milano, Viyana, Pekin, Singapur, Kuala Lumpur, Tokyo, Seul, Vaşington ve New York'ta "Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız" temasıyla düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları", Körfez turu kapsamında Abu Dabi'deki etkinlikle devam etti.

Resepsiyona TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Tugay Tunçer, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası Yatırımcılar Konseyi Genel Sekreteri Jamal Alijarwan katılırken, iki ülkeden iş insanları ve bürokratlar da organizasyona yoğun ilgi gösterdi.

Resepsiyonda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırım süreçleri ve yatırım fırsatları ele alındı. Resepsiyon öncesinde lojistik, enerji, konaklama, bilişim, finansal hizmetler ve üretim alanlarında BAE'de faaliyet gösteren 30'a yakın firma ve kamu kurumunun katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

"GSYH BÜYÜKLÜĞÜ AÇISINDAN KESİNLİKLE İLK 10 EKONOMİ ARASINDA YER ALACAĞIZ"

Resepsiyonun açılışında konuşan Burak Dağlıoğlu, BAE'den Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 600 şirketin olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Dağlıoğlu, Türkiye ve BAE ülke liderlerinin bir vizyonu olduğunu ifade ederek, "Ekonomi alanındaki aktörler olarak, ticaret ve yatırımları karşılıklı olarak geliştirerek bu vizyona katkıda bulunabiliriz. Bu vesileyle dört önemli noktayı sizlerle paylaşmak isterim: İlki, Türkiye'nin dirençli ve yenilikçi bir ekonomi olduğu gerçeği. İkinci olarak, Türkiye sürdürülebilir bir yatırım ortamı sunuyor. Üçüncüsü, genç ve eğitimli nüfusumuzla derin ve rekabetçi bir yetenek havuzu sunuyoruz. Son olarak, Türkiye, Afrika, Avrupa ve Asya'nın yanı başında yer alarak küresel pazarlara erişim imkanı sunmaktadır." açıklamasını yaptı.

BAE ve Türkiye'nin büyük potansiyel taşıyan ekonomik ilişkilere sahip olduğunu belirten Dağlıoğlu, "BAE ve Türkiye'nin ekonomik, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliği ve ortaklık platformlarını geliştirmek için sinerji inşa edebileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin yüzde 1'inden fazlasını temsil etmekte olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Son 20 yılda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin başarıları hızlandı, ülkemizin yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Küresel ticaretteki payımız 2002'de yüzde 0,5 idi, şu anda yüzde 1'den fazla bir orana ulaştık. Türkiye son 20 yılda 250 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırım aldı. 20 yıl önce uluslararası şirket sayısı sadece 5 bin 600 civarındaydı. Şimdi ise 80 bin kişilik bir uluslararası yatırımcı topluluğuna sahibiz. Türkiye olarak hedefimiz dünya çapında ilk 10 ekonomi arasında yer almak. Şu anda Türkiye, GSYH büyüklüğü açısından ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor ve kesinlikle ilk 10 ekonomi arasında yer alacağız. Bu bakış açısıyla küresel şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz."

"BİRÇOK ÇOK ULUSLU ŞİRKET ARAŞTIRMA, TASARIM, ÜRETİM, İHRACAT VE LOJİSTİK İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da Türkiye ile BAE'nin diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 50. yıldönümünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüne denk gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu ifade etti.

Varank, Türk ekonomisinin son 20 yılda tüm büyük siyasi ve ekonomik zorlukların üstesinden başarıyla geldiğini anımsatarak, "Pandemilere, savaşlara, enerji krizlerine rağmen Türk üreticileri dünyanın her köşesinde gösterdikleri performansla yurt içi ve yurt dışı taahhütlerini başarıyla yerine getirdi. Bu performansla Türkiye, her ülke için dirençli bir ortak olduğunu bir kez daha kanıtladı." diye konuştu.

Çok sayıda küresel şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini büyütmeye devam ettiğini ve daha fazlasının da bölgedeki faaliyetlerini genişletme arayışında olduğunu aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bölgesel üs olması nedeniyle birçok çok uluslu şirket artık araştırma, tasarım, üretim, ihracat ve lojistik için Türkiye'yi tercih ediyor. Bu durum, yatırımcıların Türk ekonomisine duyduğu güvenin arttığının açık bir kanıtıdır. Doğu ve Batı'nın kesişme noktasında yer alan Türkiye, Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki ticaret ve yatırım yollarının kesişme noktasında yer almaktadır. Bağlanabilirlik, lojistik, altyapı, kapsamlı teşvik sistemleri ve nitelikli iş gücü sayesinde Türkiye elverişli bir iş ortamına sahip."

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ise Türkiye'nin BAE'nin ilk beş ticaret ortağı arasında yer aldığını ifade ederek, bu ayın sonunda Türkiye-BAE Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi'nin her iki ülkenin ticaret bakanlarının başkanlığında İstanbul'da ilk toplantısını gerçekleştireceğini dile getirdi.

Tunçer, Türkiye'nin büyük bir ekonomi ile genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, "BAE'li iş insanlarını Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. Sağlam temeller üzerinde ilişkilerimizi daha da geliştireceğimizden eminim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'da düzenleyeceği Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları ile yatırım dünyasının önemli isimlerini bir araya getirmeyi sürdürecek.