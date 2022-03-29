A.C.E. Awards’ta Doğa Sigorta’ya gold ödül

Şikayetvar tarafından 7'nci kez düzenlenen A.C.E. Awards (Achievement in Customer Excellence) A Segment Elementer Sigorta kategorisinde Gold ödülün sahibi Doğa Sigorta
oldu. Müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllerine kavuştuğu ve Çırağan Palace Kempinski
'de gerçekleştirilen törende Doğa Sigorta adına ödülü Hasar Saha Denetim Lojistik Kasko ve Rücu Grup Müdürü Ümit Gültekin
ve Müşteri İletişim Merkezi Müdür Yardımcısı Öznur Levent
teslim aldı. Müşteri İletişim Merkezi Müdürü Deniz Şentürk
ve değerli ekibinin kıymetli çalışmaları sayesinde bu üstün başarıya ulaşan Doğa Sigorta, firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından düzenlenen yıllık 1,5 milyonun üzerinde anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre Gold ödüle bir kez daha layık görüldü.