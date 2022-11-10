A’dan Z’ye destek paketleri SABAH’ta

SABAH, anayasadaki sosyal devlet ilkesinin günlük hayattaki yansımasını oluşturan sosyo-ekonomik destek ve teşvik paketlerine ilişkin dosyayı açıyor. Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı devlet, vatandaşını koruyor ve sahip çıkıyor. Toplumun temelini oluşturan aileden başlayarak, elektrik desteğinden doğalgaz yardımına, kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilere hibe ve teşviklere, şehit yakını, gazilere, sivil terör mağdurlarına, gençlere, çocuklara, yaşlılara, çiftçilere, esnafa kadar uzanan destek paketleriyle, en geniş yelpazede toplumun tüm kesimlerine devletin şefkat elinin değmesini sağlanıyor. Bu yazı dizisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kimsesizlerin kimsesi" olarak tanımladığı devletin sunduğu imkânlardan, sosyal içerikli tedbirlerden yararlanma şartlarından, ekonomik teşviklere başvuru yollarına ilişkin kapsamlı bir rehber yer alacak. Yazı dizisinde "Sosyo-ekonomik hibe ve teşvikler için başvurular nereye yapılıyor?, Destek miktarı ne kadar? Desteklerden kimler nasıl yararlanabilir? Desteklere başvuru şartları neler?" sorularının yanıtları yer alacak...