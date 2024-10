Adana ekonomisine TEKNOFEST dopingi

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), düzenlendiği şehirlerin ekonomisini de uçuruyor. 6 Ekim'e kadar sürecek, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen dev organizasyon, 788 bin 161 takım sayısı, 1 milyon 630 bin yarışmacı başvuru sayısı ile yeni bir rekora imza atarken ziyaretçilerle birlikte bu sayının 5 milyonu aşması bekleniyor. Bu durum kentin sanayi ve ticaretini canlandırırken, otelleri de yüzde 100 doldurdu. Başta kebapçılar ve tatlıcılar olmak üzere esnafa da can suyu olan festivalde, günlük 180 ton et tüketilecek.Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın yeni enerji ihtisas endüstri bölgesi ve kurulma aşamalarında olan yeni organize sanayi bölgeleriyle ülkenin en önemli sanayi üssü olmaya aday kentlerden olduğunu belirtti. Adana'daki sanayicilerin, devamlı teknolojiye ayak uydurarak ilerleme kaydettiğini vurgulayan Kıvanç, şöyle konuştu: "Şehrimize yakışır bir TEKNOFEST yapacağımıza inanıyorum. TEKNOFEST'e gelen arkadaşlarımız, firmalarımız ile Adanalı firmalarımız eşleşerek başarılı işler yapacak."Kıvanç, TEKNOFEST'te havacılık, uzay ve teknolojiyle ilgili gösterilerin yanı sıra işbirliklerinin de olacağına inandığını ifade etti. TEKNOFEST'in Adana'da düzenlenmesinin, şehrin teknoloji, inovasyon ve sanayi alanındaki potansiyelini, ulusal ve uluslararası düzeyde sergilemek için eşsiz bir fırsat olduğunu anlatan Kıvanç, "Bu dev organizasyon, yalnızca bir teknoloji festivali olmanın ötesinde yerel sanayi ve teknoloji ekosisteminin gelişimine de katkı sağlıyor. Genç yetenekleri ve sanayi kuruluşlarını bir araya getiriyor. Bu büyük organizasyonun Adana sanayisine yeni ufuklar açacağına inanıyorum" dedi. Kıvanç, Adanalı sanayicilerin de savunma sanayisi için çalışmak istediklerini belirtti. Kentte TEKNOFEST'e daha önce de gerek lise gerek üniversite seviyesinde katılan teknoloji takımları olduğu ve bunların başarılı sonuçlar aldıklarını hatırlatan Kıvanç, TEKNOFEST'in, sanayi-üniversite işbirliğinin güçlenmesine de katkı sağladığını dile getirdi.Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram da, TEKNOFEST'in şehrin ticaretine önemli katkısı olduğunu belirtti. Bayram, "Bugün Adana'da oteller dolu, birçok sektör bundan faydalanacak. Ticari getirisi çok fazla olacak. Bizler de odalar olarak TEKNOFEST'e ciddi anlamda destek verdik. Adana'da iki üniversitemizde TEKNOFEST'e katılan öğrencilerimize 1 milyon lira destek verdik. Onun haricinde 4 odamız 8 milyon lira katkı sağladı. TEKNOFEST'in gelişim ve yeni teknolojilerin kullanımı açısından büyük katkısı var" değerlendirmesinde bulundu.Tatlıcı esnafının da heyecanla beklediği festivalde tonlarca tatlı satılacak. Tatlıcı Köse İcra Kurulu Başkanı Muhammet Karahan, "Adana'da bir teknoloji festivali yaşanacak. Bizde bu festivalde stant açtık ve özel baklavamız ile damakları şenlendireceğiz. Herkesi standımıza bekliyoruz. En özel malzemelerle hazırladığımız baklavaları misafirlere sunacağız" dedi. Tatlıcı esnafından Zeynep Geyik ise 'Adana Bombası' tatlısıyla hizmet verdiklerini anlatarak, "Tescilli ürünümüz ile festival alanında ziyaretçilere tatlı ziyafeti sunuyoruz. Gerçekten TEKNOFEST esnafa can suyu oldu" ifadelerini kullandı.Otelci Savaş Yükselyalçın, otelledeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, "Bizim otelimizde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Bizler festivalden memnunuz. Sektördeki diğer otelcilerle de görüştük ve çoğu otel tamamen dolmuş. Çok mutlu olduk" diye konuştu. Hediyelik eşya satan Nadir Yılmaz ise yaz boyunca durgunluk olduğunu, festival ile işlerin hareketlendiğini söyledi.Kebapçı Mehmet Gemicioğlu, "TEKNOFEST'e sadece restorancılar, kebapçılar olarak hazır değiliz, tüm Adana olarak hazırız. Çünkü TEKNOFEST, Adanamıza yeni bir değer katacak. Bu değeri bütün Adana halkı olarak sahipleneceğiz. Her anlamda lezzetlerimizle, konaklamalarımızla, ulaşımımızla hazırız. Çünkü Adanalıyız. Adanalıların bir farkı vardır, misafirperverdir. Gelen herkesi kucaklarız. Elon Musk'ı da mutlaka davet ediyoruz. Elon Musk, Adana'ya gel, ciğerimi ye" diye konuştu. Kebapçı esnafından Yaşar Aydın, "Bu festival esnafa bir can suyu olacak. Adana lezzetlerini ziyaretçilere sunuyoruz. Ekim ayı esnaf için güzel geçecek. Önce TEKNOFEST, ardından da Lezzet Festivali düzenlenecek" ifadelerini kullandı.