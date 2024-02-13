Adana Şehir Hastanesi bölgenin “Yüz akı” oldu

6 yıldan fazla hizmet veren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugüne kadar 10 milyondan fazla kişiye hizmet verilirken 250 bin fazla da ameliyat gerçekleştirildi. Bölgenin "Yüz akı" olan bin 640 yataklı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hem pandemi de hem de deprem döneminde adeta "Sağlık üssü" oldu. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, "Pandemi ve depremde hastanemiz bir bölge hastanesine dönüştü. Bütün çalışanlar ailelerini unutup insanlara hizmet etti. Helikopter, uçak ambulanslarla depremzedeler hastanemize getirilirken diğer illere de sevkleri yapıldı" dedi.