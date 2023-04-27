Adıyaman yaralarını üreterek sarıyor: Kapasiteler % 40’a ulaştı

Deprem felaketinde ağır hasar alan hazır giyim sektörünün kalelerinden Adıyaman yaralarını hızla sarıyor. Deprem öncesinde faaliyet gösteren ve 23 bine yakın kişiyi istihdam eden 265 hazır giyim firması, üretim ve istihdamda yaşadıkları kayıpları telafi etmeye başladı. Bu süreçte işverenin yaşadığı en büyük sıkıntı ise depremin ardından şehirde işgücünde yaşanan büyük kayıp. Bu nedenle işveren çalışanın barınma ihtiyacını çözmek için kolları sıvamış durumda. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) de sektörün üretim üssü konumundaki Adıyaman'da barınma kaynaklı işgücü kaybının çözümüne katkı sunmak için Adıyaman OSB'nin yanında 22 bin metrekarelik alanda 308 konteynerlik TGSD Konteyner Kent ve Yaşam Alanı kurdu. İlk etapta 268 ailenin yerleştiği kentte, 1.200 kişinin yaşaması öngörülüyor.Adıyaman'daki hazır giyim üretim firmalarının depremin ardından yüzde 40'lık kapasiteye ulaşabildiğini söyleyen TGSD Başkanı Ramazan Kaya, "Kurduğumuz yaşam alanı ile çalışanlarımızın yeniden hayata tutunmalarına, işletmelerimizin de kalifiye iş güçlerini göç nedeniyle kaybetmeden ayağa kalkmalarına ve deprem öncesindeki yüzde 70'lik kapasiteye yeniden çıkmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda şehir nüfusunun yarısı göç etmiş durumda. Demografik yapının bozulmaması ve batıya olan gücün önüne geçmek için sanayide çarkların yeniden dönmesi gerekiyor. Bu süreçte hepimize görevler düşüyor. Dernek olarak bunu çok önemsiyoruz" dedi. TGSD Başkanı Sanem Dikmen ise göçü önlemedeki en önemli unsurlardan birinin, kalıcı konutlar yapılıncaya kadar temel barınma ihtiyacının ötesine geçerek, daha iyi yaşam koşulları sağlamak olduğuna inandıklarını belirtti. Dikmen, "Burada maalesef artık tek ebebeynli aileler var. Ailelerin normalleşmesi ve yeniden kentin kendine gelmesi için ailelerin düzenli gelir elde etmesi lazım. Bölgeye ham madde tedarikinde bir sıkıntı bulunmuyor ancak istihdamda ciddi zorluk yaşanıyor. Bu noktada en hızlı ve verimli çözüm konteyner kent kurmaktı" diye konuştu.İşgücü kaybının önüne geçmek için barınma sorununun çözülmesi gerektiğini ifade eden Adıyaman OSB'nin Başkanı Abdulkadir Çelenk ise, "Gidenler mutlaka geri gelmeli" diye konuştu. Şehrin üretimde yaşadığı büyük kaybın telafisi için girişimci ve işçilerin el ele vermesi gerektiğini anlatan Çelenk, şöyle devam etti: "Her şey barınma sorunu ile başlar. Bu nedenle sorunun acil olarak çözülmesi gerekiyor. OSB'mizde bulunan 201 işletmeden, 15'i yıkıldı. 30'a yakını da hasar gördü. 70'i yeniden faaliyete başladı. 22 binin üzerinde olan istihdam sayısı şu anda 6 binler civarında. Barınma sorununun çözülmesiyle istihdam da artacak."Rönesans Holding'in İstanbul Başakşehir Belediyesi, Birleşim Mühendislik ve AFAD iş birliğiyle depremin ardından Malatya ve Adıyaman'da yapımını tamamladığı ve 10 bini aşkın depremzedenin konaklayacağı konteyner kentlerde yaşam başladı. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, "Tek derdimiz bir nebze destek olmak" dedi.ŞEHİRDE 2008 yılında üretime başlayan Gelişim Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay da deprem öncesinde 420 çalışanlarının bulunduğunu hatırlattı. Şu anda sayının 235 civarında olduğu bilgisini veren Akçay, "Bu sayı günden güne artıyor. Önümüzdeki pazartesi günü 50 kişinin daha başlamasını bekliyoruz" diye konuştu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Yavuz ise, "Buradan gitmeye niyetimiz yok. Şu anda geçici bir sıkıntı yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde bu sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Adıyaman'da yatırım ve üretime devam etmeye kararlıyız" dedi.