Afet anında kesintisiz iletişim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEİK Afetlerde Dijital Teknolojileri Rehberi Lansmanı ve Dijital Ekonomi İstişare Toplantısı'na katıldı. Yılmaz, "Özellikle Türksat 5A, 5B ve yakında devreye alınacak olan milli ve yerli uydumuz Türksat 6A uydusuyla afet anında kesintisiz iletişimi sağlamak için güçlü bir altyapı kuruyoruz. Akıllı şehir altyapılarını da afet yönetimimize entegre ediyoruz. Bulut Kent Bilgi Sistemi, afet sonrası hızlı değerlendirme yapmamıza ve kentlerdeki hasar tespit çalışmalarını daha kolay koordine etmemize olanak tanıyor" dedi. Doğal afetlerin kaçınılmaz olduğu coğrafyada, toplumu bilinçlendirmek ve afetlerin etkilerini en aza indirecek stratejiler geliştirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu anlatan Yılmaz, bu alanda yürütülen projelerin 2025 yılına kadar tamamlanmasını hedeflediklerini vurguladı.Yımaz, "Erken uyarı sistemleri, robotik ve insansız keşif araçları (İHA), mobil enerji tedariği teknolojileri ve yapay zekâ destekli afet lojistiği gibi yenilikçi çözümler, afet öncesinde ve sonrasında etkili müdahale imkânı sağlayarak can kayıplarını ve maddi zararları en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bu ihtiyacı gözeterek, kamunun büyük veri yönetişim yapısını yeniden organize ediyoruz. Bu kapsamda en çok önem verdiğimiz projelerden biri Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde ve 12. Kalkınma Planında yer alan Kamu Veri Alanı projesidir. Bu proje, yapay zekâ ve veri analitiği teknolojileriyle destekleniyor ve afet yönetimi açısından devrim niteliğinde bir yapı oluşturuyor. Bu projenin devreye girmesiyle afet öncesi alınacak önlemlerden, afet sonrası iyileştirme çalışmalarına kadar her aşamada daha verimli ve hızlı kararlar alabileceğiz. Hedefimiz, bu projeyi 2025 yılına kadar tamamlayıp tüm kamu kurumlarını bu sisteme dâhil etmek. Öte yandan, Coğrafi Bilgi Sistemleri afet yönetimimizin ayrılmaz bir parçası. Tam 631 katmanlı coğrafi veriyi kapsayan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, depremden sele, yangından heyelana kadar her türlü afet senaryosunda, bu verileri tüm ilgili kurumlarla anlık olarak paylaşıyor. Böylece olaylara hızlı müdahale edebiliyoruz" dedi.