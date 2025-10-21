Afrika ve Latin Amerika için yeni ortak

Türkiye ile Portekiz arasındaki ekonomik ilişkiler, ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarında atılan yeni adımlarla hızla gelişiyor. İki ülke, ticaret hacmini artırmak, ortak projelerde işbirliği yapmak ve üçüncü ülkelerde ortak girişimlerle küresel pazarlarda daha etkin rol almak hedefiyle kapsamlı bir ekonomik ortaklık sürecine girdi.

HEDEF 4 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin bu yıl 3.5 milyar dolara, gelecek yıl ise 4 milyar dolara çıkarılması hedeflendi. Taraflar, önümüzdeki 10 yıl içinde 75 milyar dolarlık bütçeyle Portekiz'de planlanan altyapı projelerinde Türk müteahhitlik firmalarının aktif rol almasını, yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi alanlarında ortak projeler yürütülmesini gündeme aldı. Ayrıca Afrika ve Latin Amerika pazarlarında üçüncü ülke işbirliklerinin geliştirilmesi üzerinde de duruldu.

75 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM FIRSATI

İki ülke arasındaki ilişkiler yalnızca Avrupa coğrafyasıyla sınırlı kalmayıp, Güney Amerika ve Afrika'da da tamamlayıcı ekonomik ortaklık temelinde genişletiliyor. Son dönemde düzenlenen Türkiye-Portekiz İş Forumu, bu vizyonun somut adımlarını ortaya koydu. Forum kapsamında yapılan değerlendirmelerde, Türk müteahhitlik sektörünün Portekiz'deki havalimanı, hızlı demiryolu, tünel, köprü ve konut projelerinde güçlü bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı. Portekiz'in altyapı modernizasyonu çerçevesinde 75 milyar dolarlık yatırım planı, Türk firmaları için önemli fırsatlar yaratıyor. Portekiz, yeni havaalanı ve büyük hastane projeleri başta olmak üzere kapsamlı bir altyapı dönüşüm sürecinde. Ayrıca 130 bin konut inşasını içeren devlet programının ötesinde, özel sektörün de konut üretimine katkı sağlaması bekleniyor. Eğitim ve sağlık tesislerinin modernizasyonu da yatırım fırsatları arasında yer alıyor.

TÜRKLERİN 1.5 MİLYAR EUROLUK YATIRIMI VAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin önemli marka ve firmalarının yaklaşık 1.5 milyar euroluk yatırımlarla Portekiz'de hem üretim hem ticaret yaptıklarını belirterek, "Trend, karşılıklı yatırımların çok daha hızlı artacağını bizlere göstermektedir" dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) düzenlenen Türkiye-Portekiz İş Forumu'nda konuşan Bakan Bolat, geçen hafta Portekiz'e büyük bir müteahhitlik heyeti gönderdiklerini anımsatarak, "Portekizli dostlarımız ülkede önümüzdeki 10 yıl içinde 75 milyar dolarlık büyük bir altyapı, konut ve telekomünikasyon alanında yatırımlar yapacaklarını ve Türk müteahhitlerini, iş insanlarını hem yatırım için hem inşaat alanında Portekiz'de beklediklerini ifade etmişlerdi" diye konuştu.

137 ÜLKEDE 12.665 PROJE

Türk müteahhitlik sektörü, bugüne kadar 137 ülkede 12.665 proje ile toplam 547 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmış durumda. Bu deneyim, Portekiz'deki büyük ölçekli altyapı projelerinde Türkiye'nin güvenilir bir ortak olarak konumlanmasını destekliyor. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, sadece inşaat alanıyla sınırlı değil. Gemi inşaatı, savunma sanayisi, bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji ve sağlık turizmi gibi birçok sektörde ortaklık potansiyeli var. Bu alanlarda işbirliği yapılması, iki ülkenin teknoloji ve üretim kabiliyetlerini daha etkin bir biçimde bir araya getirmesini sağlayacak.