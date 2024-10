İsrail ile ihracat 2 Mayıs’ta durdu

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail'e ihracat yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınına katılan Bakan Bolat, "2 Mayıs'ta hem ihracat hem ithalat olarak İsrail ile ticaretimizi gümrüklerde durdurduk. Hiçbir tescil işlemi İsrail için yapılmıyor. Ancak Filistin hükümetinin ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın ısrarlı isteği üzerine, gümrük işlemlerinde, Filistinli ithalatçıların Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın izniyle yapmak istediği ithalatlara izin veriyoruz" dedi. Bolat, olayların başlamasından itibaren ticaretin azaltılması konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gümrüklerimizde işlemler kısmen yavaşlatıldı. Tabii ticareti özel sektör yapıyor. Bu çerçevede her ay yüzde 30-40 arasında ticarette bir azalma söz konusu olmuştu. Ardından 9 Nisan'da toplam 54 fasılda ve 1019 kalem üründe ihracatımızı İsrail ile durdurmuştuk. Burada İsrail'in ateşkese yanaşmaması ve insani yardımların akışını engellemesi karşısında 2 Mayıs'ta hem ihracat hem ithalat olarak İsrail ile ticaretimizi gümrüklerde durdurduk. Hiçbir tescil işlemi İsrail için yapılmıyor. Gümrük sistemimiz kapalıdır."Fahiş fiyatlarla mücadelede denetimlerin artırıldığını anlatan Bakan Bolat, son 9.5 ayda toplamda 340 bin firmaya denetim yapıldığını belirtti. Ticaret Bakanı Bolat, "Kurallara uymayanlara cezalar kesiliyor. Bu cezalar kesildikten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı intikal ettiriliyor ve bu cezalar tahsil ediliyor. Peşin ödemede yüzde 25 indirim uygulaması var. Bizim iç ticaret ve tüketici korunması cezalarında ise uzlaşmaya gittiği takdirde, uzlaşma indirimi gerçekleşebiliyor ama cezalar affedilmiyor. Fahiş fiyatla mücadele kapsamında kesilen ceza 10 bin TL'den 100 bin liraya, azami ceza ise 100 bin TL'den 1 milyon liraya çıkarıldı. Stokçulukta ise ceza 12 milyon liraya çıkarıldı" diye konuştu.Tüketici haklarının korunmasına yönelik önemli adımlar atıldığını söyleyen Bakan Bolat, aldatıcı reklamlara karşı 2024 yılı içinde Reklam Kurulu tarafından 1542 dosya üzerinden 206 milyon lira idari ceza uygulandığını belirtti. Bu cezalara ek olarak, reklamlara erişim yasağı da getirildiğini ifade eden Bolat, cezaların 10 kat artırılmasının planlandığını açıkladı. Bakan Bolat üreticileri korumak ve ihracatçıya destek sağlamak adına 21.2 milyar TL destek ayrıldığını da açıkladı. Geçen yıl 22 bin 500, bu yıl ise 26 binin üzerinde firmanın desteklerden yararlandığını anlatan Bolat, "Bu bütçe yetmediği durumda Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan destek talep edeceğiz. İhracatçımıza her türlü desteği veriyoruz ve ihracatımızı arttırmak zorundayız. İlk 9 ayda ithalat yüzde 9 azaldı" diye konuştu.Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem için de değerlendirmelerde bulunan Bolat, 5.9 büyüklüğündeki depremin Türkiye'nin ne kadar kritik bir coğrafyada olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Bakan Bolat, depremden etkilenen vilayetlerde sosyal hayatın yeniden başlatılması ve kalıcı konutların teslim edilmesi gibi konular üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi. 200 bine yakın konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Bolat, dün yaşanan depremde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.