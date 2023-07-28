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Giriş Tarihi: 29.7.2023

Ağır ticari araç pazarı % 48 büyüdü

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ağır ticari araç pazarı % 48 büyüdü
AĞIR Ticari Araçlar Derneği TAİD, yılın ilk yarısını değerlendirdi. TAİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Hoşgören, azami yüklü ağırlığı 3.5 ton ve üzeri ticari araçlar ile tamamlayıcısı olan treyler ve diğer üstyapıları kapsayan ağır ticari araç sektörünü aynı çatı altında topladıklarını söyledi. Ağır ticari araç pazarının, bir önceki yılın 6 aylık dönemine göre yüzde 48 büyüdüğünü aktaran Hoşgören, "Bu dönemde satılan toplam araç sayısı, 22 bin 52 oldu. 2022'yi 38 bin 149 araç satışı ile kapatan sektör, geçen yılın toplam hacminin yüzde 58'ine ilk altı ayda ulaştı. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 36 oranında arttı" dedi.
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Ağır ticari araç pazarı % 48 büyüdü
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