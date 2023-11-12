Ağır ticari araç satışları yüzde 25 arttı

Ağır ticari araç pazarı 2023 Ocak-Ekim aylarında yüzde 25 büyüdü. İlk 10 ayda 35 bin 184 araç satışı gerçekleşti. TAİD (Ağır Ticari Araçlar Derneği) verilerine göre, çekici satışları yüzde 14 artışla 20 bin 183 adet olurken 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 59 artışla 10 bin 355 adede ulaştı.16 ton altı kamyon satışları da yüzde 16 artarak 4 bin 646 adet seviyesinde gerçekleşti. Ağır Ticari Araç Pazarı'nın 2023'te on aylık tablosunu değerlendiren TAİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Hoşgören, "Sektörümüz, ekonominin ve ülkelerdeki gelişmelerin nabzını tutan bir yapıya sahip. Yılın ilk 10 ayı globalde ve ülkemizde zorlu geçti ve bu şekilde devam ediyor. Küresel ekonomik bunalım, ülke savaşlarının neden olduğu kutuplaşmalar, kaynak yetersizlikleri, enerji krizi gibi tüm ülkeleri etkileyen bir süreç yaşanıyor. Ülkemizde ise hepimizi derinden etkileyen deprem afeti, seçim süreci, kur değişimleri ve finansa erişmedeki zorluklar yönetilmesi güç olan bir dönemin yaşanmasına neden oldu. Tüm bu zorluklara rağmen ağır ticari araçlar pazarı 2023'ün ilk 10 ayında son on yılın ortalamasına göre yüzde 55 artış gösterdi" dedi