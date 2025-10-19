Ağrı’ya 544 öğrencili meslek lisesi yapıyor

40 yılı aşkın süredir binlerce öğrencinin eğitimine destek veren İbrahim Çeçen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik yılı açılış törenine katıldı. Bölgenin eğitim ve turizm altyapısına katkı sağlayacak Doğubeyazıt Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli inşaatını yerinde inceledi. İbrahim Çeçen Vakfı tarafından yaptırılan ve ülkemize kazandırılacak 12'nci eser olma özelliğini taşıyan 544 öğrenci kapasiteli Turizm Meslek Lisesi ve 100 yataklı Uygulama Oteli projesi, Doğubeyazıt'ın turizm potansiyelini artırarak bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak. Çeçen, "Doğubayazıt'ta bu yatırımı yapmamın sebebi, köklerime olan vefa borcumdur" dedi.