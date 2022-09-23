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Giriş Tarihi: 23.9.2022 11:33

Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı %58,32 arttı

Ağustos’ta Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı %58,32 arttı

Turizm Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre, Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %58,32 arttı.

Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %58,32 arttı.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %58,32 oranında bir artış göstererek 6.304.443 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ağustos ayında ülkemize gelen 6 304 443 yabancı ziyaretçinin 164 028 ( 2.60% ) günübirlikçidir.

Ağustos ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %35,93 (2 265 466 )
2-İstanbul %26,43 ( 1 665 983 )
3-Muğla %9,88 ( 622 930 )
4-Edirne %8,68 ( 547 474 )
5-İzmir %3,97 ( 250 381 )

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %108,48 artış kaydedilmiştir.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %108,48 artış göstererek 29 334 652 olmuştur.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen 29 334 652 yabancı ziyaretçinin 519 502 (1.77%) günübirlikçidir.

Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %34,71 (10 180 789 )
2-Antalya %29,40 (8 624 839 )
3-Edirne %10,47 (3 070 303 )
4-Muğla %7,18 (2 104 921 )
5-İzmir %3,51 (1 029 556 ) "

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Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı %58,32 arttı
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