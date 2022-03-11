“Aile Destek” mobil uygulaması ile sosyal hizmetlerde kolaylık





VATANDAŞLAR HİZMETTEN YARARLANMA ŞARTLARINI GÖREBİLİYOR



Vatandaşlar uygulamadaki sosyal hizmetler başlığı altında "Çocuk Hizmetleri", "Engelli Hizmetleri", "Yaşlı Hizmetleri", "Aile Hizmetleri", "Kadına Yönelik Hizmetler", "Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Hizmetler", "Yurtdışı Hizmetleri", "Sivil Toplum Hizmetleri" ve "Eğitim ve Yayın Hizmetleri" kategorileri altında sunulan hizmetlere ilişkin bilgileri, faydalanma şartlarını ve başvuru kanallarını görebiliyor.

Sosyal yardımlar başlığı altında ise vatandaşlar faydalanmak istediği desteğin şartlarına ve başvuru kanallarına ilişkin bilgi sahibi oluyor.



"Aile Destek" mobil uygulaması üzerinden e-Devlet aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal hizmet başvuruları yapılabilecek. Başvurunun yanı sıra yine e-Devlet kapısı üzerinden sunulan durum/sonuç/ödeme sorgulama hizmetlerine doğrudan yönlendirme linkleri sayesinde erişilebilecek.