Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ŞÖNİM’lerin sayı ve kapasitesini artıracak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı çerçevesinde Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Şanlıurfa'da ikinci Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerini (ŞÖNİM) açacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bünyesinde faaliyet yürüten merkezlerde, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetleri veriliyor.

ŞÖNİM 81 İLDE HİZMET VERİYOR

Çalışmalarını tek kapı sistemi ile 7 gün 24 saat esasına göre yürüten, insan onuruna yaraşır etkili ve süratli hizmet sunumu sağlayan ŞÖNİM'ler kadının ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde hizmet veriyor.

1 Temmuz 2021 itibarıyla uygulanmaya başlayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda İçişleri, Adalet, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde uygulanmak ve izlenmek üzere "2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı" hazırlandı.

Bakanlık, faaliyet planında yer alan "ŞÖNİM sayı ve kapasitesi artırılacak." hedefi kapsamında, mevcut ŞÖNİM'lerde görevli personel sayısının arttırılması, nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışmaların başlatılması ve 8 ilde ikinci ŞÖNİM açılmasını amaçladı.

İKİNCİ ŞÖNİM'LERİN İLKİ MERSİN'DE AÇILDI

ŞÖNİM'lerin sayı ve kapasitesinin artırılması hedefi doğrultusunda, nüfus yoğunluğu, merkezden hizmet alan sayısı, 6284 sayılı kanun kapsamında verilen koruyucu ve önleyici tedbir sayısı, kolluk birimleri tarafından kullanılan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu sayısı çerçevesinde ikinci ŞÖNİM açılacak iller tespit edildi.

Çalışma kapsamında ikinci ŞÖNİM'lerin ilki Mersin'de açıldı.

Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Şanlıurfa'da da ikinci ŞÖNİM'lerin açılması kararlaştırıldı.

ŞÖNİM'lerde 7 gün 24 saat esaslı etkin hizmet sunumunda sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, sosyolog ile psikolojik ve rehberlik danışmanlık bölümü mezunu meslek elemanları görev yapıyor. Bunun yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet veren ilgili kamu kurum ve kuruluş personellerinden polis, hemşire, avukat ve eğitimciler de ŞÖNİM'lerde hizmet veriyor.