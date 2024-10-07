AJET 7 günde 8’inci dış hat uçuşunu başlattı

AJet, İstanbul ile Bosna Hersek'in Tuzla şehri arasında yeni uçuş seferleri düzenlemeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ekim'den itibaren devreye giren seferlerin iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendireceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tuzla Havalimanı'na yaptığı ilk seferin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yakın coğrafyamıza değil dünyada ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmayacak yaklaşımıyla dünyanın her tarafına ulaşıyoruz. AJet 1 Ekim itibarıyla 7 yeni dış hatta devreye girdi. Bugün de 8'incisini Tuzla'ya düzenlemiş olduk" dedi.Uraloğlu, gelecekteki ilişkileri anlamak için sadece geçmişe bakmanın yeterli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, bulunduğu coğrafyada 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkeye ulaşabilmektedir. 'Sadece yakın coğrafyamıza değil, dünyada ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmayacak' yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Bugün Türkiye'den 131 ülkede 347 farklı noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Sene sonunda bunu 349'a yükselteceğiz. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin iç hat seferlerinde de 12 hattı devreye aldık."AJet Genel Müdürü Kerem Sarp da bu uçuşla, Türkiye ile Bosna Hersek arasında bir köprü daha inşa ettiklerini söyledi. Sarp, "Türkiye'de 41, 32 ülkede 54 olmak üzere toplamda 95 destinasyona taşıyoruz, 10 yıl içinde bunu 44 ülke, 113 şehre çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.