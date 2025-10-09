AJet, zamanında kalkış oranını açıkladı

Yurt içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, uçuşlarda zamanında kalkış oranını yüzde 79,5'e çıkardıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Zamanında kalkışta yükselişteyiz! AJet olarak zamanında kalkış oranımızı geçtiğimiz yıla göre 4,5 puan artırarak yüzde 79,5'e çıkardık. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam seferimizi yüzde 40 artırırken zamanında kalkış oranımızı da artırmayı başardık. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak misafirlerimizin memnuniyeti her zaman önceliğimiz oldu olmaya da devam edecek" dedi.