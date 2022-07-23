AK Partili Yılmaz: Abdulhamid Han sondaj gemimizde geri sayım sürüyor

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kırmızı beyaza boyanan, Türk bayrağı işlenen gemiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ismin de çok yakıştığını ve filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak Türkiye'nin, Mavi Vatan'daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katacağına inandığını belirten Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Mersin'imizde bulunan gemimizin Mavi Vatan'da sefere çıkması için geri sayım sürüyor. Daha önce filomuza kattığımız Fatih, Yavuz ve Kanuni Sultan sondaj gemilerimize şimdi Mersin'imizde hazırlıkları devam eden Abdulhamid Han gemimiz de katılacak. İnşallah Ağustos ayı ortalarında diğer gemilerimiz gibi Abdulhamid Han da görevine başlayacak ve sondaj çalışmalarına eşlik edecek" diye konuştu.