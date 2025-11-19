Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.11.2025 10:06 Son Güncelleme: 19.11.2025 10:07

Alım yapılacak kadrolar açıklandı! OGM 496 sözleşmeli personel ilanı başvuru tarihi ve yöntemi belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla alım yapılacak kadrolar ile başvuru tarihi ve yöntemi açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 496 sözleşmeli personel alınacağını açıklamıştı. OGM sözleşmeli personel alımında detaylar belli oldu.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog ve 1 diyetisyen, ön lisans mezunu 1 laborant ve 2 tekniker, ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ile 135 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevlisi olmak üzere 496 personel alınacak.

BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ BELLİ OLDU

Adaylar 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde "Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Yerleştirilecek adaylar, tercih ettikleri ilde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınarak belirlenecek.

Sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğün "www.ogm.gov.tr" adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

