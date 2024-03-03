Alışverişten önce fiyatları karşılaştırın

Tüketici örgütleri, vatandaşlara, ramazan ayı dolayısıyla yapacakları alışverişlerde ve satın alacakları ramazan kolilerinde ürünlerin fiyatlarını, son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri ve gereğinden fazla alışveriş yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, ramazan alışverişi yapan vatandaşların, ürünün farklı satış noktalarındaki fiyatı hakkında önceden araştırma yapmasını önerdi. Fiyat mukayesesinin önemine işaret eden Küçük, "Yaklaşan ramazan nedeniyle bazı işletmeler ürün fiyatlarını yükseltebiliyor. Böyle dönemlerde bazı satıcılar artan talebi fırsata çevirmek istiyor. Bu nedenler özellikle ihtiyacımız kadar alışveriş yapmamız önemli. İhtiyacımızdan fazla alışveriş yaparak yoğun talep oluşturmak işletmeler tarafından suistimal edilebiliyor" ifadelerini kullandı. Marketlerde son dönemde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılıklar olabildiğine dikkati çeken Küçük, "Satın alınan ürünün etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında bir fark olduğunda hangi fiyat daha düşükse tüketici onun uygulanmasını isteme hakkına sahip. Bu konuda gerek ilgili kanun ve yönetmeliklerde tüketiciler lehine gerekli düzenlemeler yapılmıştır" dedi.