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Giriş Tarihi: 19.9.2022 10:42

Allergan İlaçları hakkındaki rekabet soruşturması cezasız sonuçlandı

AA
Allergan İlaçları hakkındaki rekabet soruşturması cezasız sonuçlandı

Rekabet Kurulunca, Allergan İlaçları Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın, idari para cezası verilmeden sonuçlanması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesine yer alan duyuruya göre, Kurulun Allergan İlaçları Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın ilgili kararının Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından iptali üzerine, yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen rapor ve ek görüşe, toplanan delillere, yazılı savunmalara ve incelenen dosya kapsamına göre, Allergan İlaçları Tic. AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etmediğine, bu nedenle anılan teşebbüs hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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Allergan İlaçları hakkındaki rekabet soruşturması cezasız sonuçlandı
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